Dentro del mercado de fichajes, hay algunos rumores que han tomado mucha fuerza recientemente. Uno de ellos es el de Rodrigo Aguirre a América, el cual dio mucho de qué hablar. Y en medio de esta novela, André Jardine y Henry Martín rompieron el silencio y hablaron sobre esta posibilidad.

Durante las últimas semanas, el futbolista de Rayados ha generado gran incertidumbre en la Liga MX. Resulta que fue el protagonista de múltiples rumores, los cuales lo vincularon con diversos clubes. Y uno de los destinos que surgió como posibilidad fue el bicampeón del futbol mexicano.

André Jardine prefiere no opinar sobre Rodrigo Aguirre

Es por eso que en la rueda de prensa de este sábado, André Jardine fue consultado acerca de la posible llegada de Rodrigo Aguirre a América para el Apertura 2024. Sin embargo, el entrenador prefirió no hablar al respecto, por lo que evitó el tema.

“Entiendo tu pregunta y creo que despierta el interés de la gente entonces gustarían de saber. Pero cada negociación, cada jugador que tenemos en mente, que estamos discutiendo internamente, no conviene hablar públicamente porque a veces se complica”, expresó Jardine.

Acto seguido, André añadió: “Puede ayudarte o por el contrario puede dificultarte, entonces me reservo el derecho de no comentar de ninguno de estos jugadores que están vinculados por la prensa”. Por tal motivo, no hay certeza alguna aún.

Henry Martín, dispuesto a tener competencia en América

Por su parte, Henry Martín se mostró abierto a su llegada: “Voy para siete años en el club y siempre he tenido jugadores top a mi lado, siempre he debido remar contracorriente, he tenido obstáculos para salir adelante y he pasado sobre ellos. No tengo problema de que vengan a sumar, es mejor tener compañeros de gran calidad que vengan a sumar y demostrar”.

