La noticia de la renuncia de Antonio Mohamed sorprendió a todos, sobre todo por las declaraciones previas del entrenador, prácticamente asegurando su continuidad “en busca de nuevos objetivos” con Pumas UNAM.

En conversación con la señal de TUDN, el propio estratega argentino confirmó los rumores que afirmaban los ‘motivos personales’ que lo llevaron a tomar tan repentina decisión. Según el ‘Turco’, cansancio y desgaste fueron los factores de la misma.

“A veces hay que ser más respetuoso con las decisiones de las personas y no hacer cualquier tipo de comentarios”, disparó el director técnico al aire, apuntando a quienes sospechaban que esos ‘motivos’ estaban vinculados a tener todo arreglado con otro club.

Además, contó el tiempo que se tomará lejos de los banquillos: “un par de meses me tomo seguro, eso no tengan duda, podría ser marzo, abril o mayo”. En cuanto a su inmediatez para volver a trabajar, el argentino, ya más relajado, no tuvo dudas y reafirmó: “Cuando me sienta con ganas y aparezca algo que me interese, lo evaluaré; y si no, seguiré descansando hasta que aparezca o tenga ganas”.

Mohamed fue consultado, también, por una cuestión de la que se platicó mucho durante la última semana: si tomaría o no un trabajo ahora en la Liga MX. “En México no voy a trabajar hasta el otro año, si aparece algo, tengo el compromiso con el club de que hasta el otro año no”, aseguró. Según se pudo saber, es un acuerdo contractual que el DT arregló con Pumas en la rescisión.

Durante su ciclo en el conjunto auriazul, Antonio Mohamed dirigió 27 encuentros, con un saldo de 12 victorias, 7 empates y 8 derrotas, cosechando de esta manera un 53.09% de los puntos en juego. Además, su equipo convirtió 44 goles y encajó 30 tantos. Alcanzó las semifinales del Apertura 2023, donde fue eliminado por Tigres.