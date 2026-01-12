Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el doblete de Marcelo Flores en Tigres

Este fin de semana culminó la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y los equipos comenzaron su camino hacia el título, en un certamen donde los candidatos suelen repetirse año tras año. De a poco se irá aclarando quiénes serán los que realmente compitan al máximo en un torneo que tiene una particularidad clave: no habrá Liguilla, debido al calendario ajustado por el Mundial 2026.

Uno de los equipos que partía como candidato era Tigres, subcampeón del Apertura 2025, que debía demostrar desde el inicio que quiere revancha. Los dirigidos por Guido Pizarro fueron los encargados de cerrar la primera jornada con un duelo complicado en condición de visitante ante Atlético San Luis.

Los felinos cumplieron con el objetivo y se llevaron un triunfo clave por 2-1, resultado que les permite arrancar el torneo con confianza. El gran protagonista de la noche fue Marcelo Flores, quien marcó un doblete y fue determinante para sumar los primeros tres puntos del Clausura.

Marcelo Flores en Tigres (Getty Images)

El caso de Flores no deja de llamar la atención. Hace apenas unas semanas, su continuidad en el equipo estaba en duda y hoy terminó siendo la figura del debut, convirtiéndose en una pieza clave del esquema de Pizarro. Además, el joven futbolista sueña con representar a la Selección de Canadá en el Mundial 2026, y este arranque ilusiona.

Con sus dos goles, Marcelo Flores se subió a lo más alto de la tabla de goleo, que quedó muy pareja tras la primera fecha, con varios futbolistas que también comenzaron el torneo marcando. Así quedó el ranking de goleadores luego de la jornada inicial.

Tabla de goleo del Clausura 2026

Marcelo Flores – 2

– 2 Adalberto Carrasquilla – 1

Agustín Oliveros – 1

Armando González – 1

Bryan Colula – 1

Daniel Aguirre – 1

Denzell García – 1

Facundo Almada – 1

Francisco Nevárez – 1

Helinho – 1

Ismael Díaz – 1

João Pedro Galvão – 1

Lucas Di Yorio – 1

Mateo Coronel – 1

Tomás Badaloni – 1

Julián Carranza – 1

Uros Djurdjevic – 1

