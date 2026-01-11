Ya terminó la Jornada 1 del Clausura 2026, después de un partido que tuvo buenas emociones entre Tigres y Atlético de San Luis. El equipo de Guido Pizarro visitó a la escuadra potosina en el Alfonso Lastras para enfrentarse este primer encuentro del año. El partido empezó con sorpresa y gol de un jugador que estaba con un pie fuera del equipo.

Triunfo de Tigres vs Atlético San Luis

Marcelo Flores ya estaba a nada de irse del equipo de la UANL y parece ser que eso y su llamado a Canadá lo animó, porque abrió el marcador para los Tigres al minuto 49 del juego. Pero en el segundo tiempo apareció el campeón goleador del cuadro local, Joao Pedro para conseguir el empate y poner el problemas a los visitantes.

Sin embargo, el delantero que ya había hecho el primero decidió colgar un tanto más para seguir teniendo la ventaja al minuto 77. Ya con esto, el equipo suma sus primeros tres puntos de la competencia en un partido que pudo complicársele con la igualada, manteniéndose así en la parte alta de la tabla general de la Liga MX con ese marcador de 1-2.

Tabla general de la J1 del Clausura 2026 en la Liga MX

Confianza en Tigres

Este resultado pone con mucha confianza al equipo de Tigres que pese a quedarse con el subcampeonato y tener varias salidas de la plantilla, acaba de recuperar a un elemento importante que podrá hacerle goles como lo es Marcelo y sobre todo también le brindará la oportunidad de llevarlo al Mundial en caso de que sea elegible en el cuadro canadiense.

En síntesis