Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 1 del Clausura 2026

Esta es la cantidad de minutos que acumularon los canteranos de cada equipo de la Liga MX al concluir la primera jornada del torneo.

Por Ramiro Canessa

Tabla de regla de menores de la Liga MX.

Este fin de semana comenzó lo más lindo: volvió el futbol mexicano y lo hizo con una primera jornada intensa del Torneo Clausura 2026. Toluca, Tigres y Chivas arrancaron con victoria, mientras que América y Pumas repartieron puntos en sus respectivos encuentros. Además, Rayados no pudo en casa y cayó justamente ante los Diablos Rojos, en uno de los resultados más resonantes del inicio del torneo.

Uno de los aspectos que empieza a tomar protagonismo desde ahora es la regla de menores, que obliga a los clubes a sumar al menos 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años. El objetivo de esta norma es impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y asegurarles participación real en Primera División, fortaleciendo así el trabajo de fuerzas básicas en la Liga MX.

El incumplimiento de esta regla puede traer consecuencias importantes, que van desde multas económicas hasta sanciones deportivas que podrían complicar seriamente el panorama de los equipos. Por eso, muchos clubes planifican desde el inicio del torneo la rotación de juveniles y su inclusión progresiva en el once titular para no llegar con presión a las últimas jornadas.

Al tratarse apenas de la Jornada 1, es lógico que ningún equipo haya cumplido todavía con el total de minutos exigidos. Sin embargo, algunos clubes ya dieron los primeros pasos y comenzaron a acumular tiempo de juego con futbolistas jóvenes, pensando estratégicamente en lo que viene a lo largo del Clausura 2026.

A continuación, así quedó la tabla de participación de menores tras la primera fecha del torneo:

Tabla la de la Regla de Menores – Clausura 2026 (Jornada 1)

ClubMenores alineadosMinutos acumuladosMinutos al reglamentoMinutos por cumplir
Pachuca5357225945
Guadalajara6269225945
Puebla F.C.5263225945
Mazatlán FC5193193977
FC Juárez2180180990
Toluca31661661004
Necaxa31561561014
Tigres UANL31351351035
Atlético de San Luis31231231047
Cruz Azul41151151055
Rayados de Monterrey31001001070
Universidad Nacional (Pumas)31001001070
Querétaro296961074
León190901080
Club Tijuana187871083
Atlas127271143
América124241146
Santos Laguna0001170
En síntesis

  • Toluca, Tigres y Chivas ganaron en la primera jornada del Clausura 2026.
  • La Liga MX exige sumar 1,170 minutos por torneo a futbolistas menores.
  • Pachuca, Guadalajara y Puebla lideran la regla de menores con 225 minutos acumulados.
Ramiro Canessa
