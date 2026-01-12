Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 1 del Clausura 2026

Este fin de semana comenzó lo más lindo: volvió el futbol mexicano y lo hizo con una primera jornada intensa del Torneo Clausura 2026. Toluca, Tigres y Chivas arrancaron con victoria, mientras que América y Pumas repartieron puntos en sus respectivos encuentros. Además, Rayados no pudo en casa y cayó justamente ante los Diablos Rojos, en uno de los resultados más resonantes del inicio del torneo.

Uno de los aspectos que empieza a tomar protagonismo desde ahora es la regla de menores, que obliga a los clubes a sumar al menos 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años. El objetivo de esta norma es impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y asegurarles participación real en Primera División, fortaleciendo así el trabajo de fuerzas básicas en la Liga MX.

El incumplimiento de esta regla puede traer consecuencias importantes, que van desde multas económicas hasta sanciones deportivas que podrían complicar seriamente el panorama de los equipos. Por eso, muchos clubes planifican desde el inicio del torneo la rotación de juveniles y su inclusión progresiva en el once titular para no llegar con presión a las últimas jornadas.

Al tratarse apenas de la Jornada 1, es lógico que ningún equipo haya cumplido todavía con el total de minutos exigidos. Sin embargo, algunos clubes ya dieron los primeros pasos y comenzaron a acumular tiempo de juego con futbolistas jóvenes, pensando estratégicamente en lo que viene a lo largo del Clausura 2026.

A continuación, así quedó la tabla de participación de menores tras la primera fecha del torneo:

Tabla la de la Regla de Menores – Clausura 2026 (Jornada 1)

Club Menores alineados Minutos acumulados Minutos al reglamento Minutos por cumplir Pachuca 5 357 225 945 Guadalajara 6 269 225 945 Puebla F.C. 5 263 225 945 Mazatlán FC 5 193 193 977 FC Juárez 2 180 180 990 Toluca 3 166 166 1004 Necaxa 3 156 156 1014 Tigres UANL 3 135 135 1035 Atlético de San Luis 3 123 123 1047 Cruz Azul 4 115 115 1055 Rayados de Monterrey 3 100 100 1070 Universidad Nacional (Pumas) 3 100 100 1070 Querétaro 2 96 96 1074 León 1 90 90 1080 Club Tijuana 1 87 87 1083 Atlas 1 27 27 1143 América 1 24 24 1146 Santos Laguna 0 0 0 1170

