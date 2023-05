El próximo jueves, Chivas recibe a América por la ida de las Semifinales de la Liguilla de la Liga MX en el Estadio Akron. Por otro lado, previo al encuentro que se vivirá en Guadalajara, Veljko Paunovic habló de lo que aprendió en el primer Clásico Nacional que perdió en su casa.

El pasado 19 de marzo, el conjunto de Fernando Ortiz le dio una verdadera paliza y expuso, en todos sus flancos, al Rebaño Sagrado. A su vez, si no no hubieran aparecido los errores defensivos, las Águilas podrían haber ganado por más de cuatro goles como se predisponían en aquel encuentro, el cual terminó ganando por 4-2.

Por otro lado, a horas de que se lleve adelante la ida por la Semifinal de la Liguilla de la Liga MX, Vejlko Paunovic comentó lo que aprendió de esa derrota. “Nos sirvió mucho esa lección de humildad que nos dio América, creo que desde ese momento tuvimos una mejora tremenda utilizando esas lecciones, porque supimos que no estábamos a la altura de poder competirles en Liguilla”, comentó el serbioespañol a TUDN.

Y agregó: “La muestra es que en el torneo regular alcanzamos a tener los mismos puntos y en eso nos basamos precisamente y únicamente por el aprendizaje del Akron. Queremos aplicar todo esto en los próximos dos partidos, eliminatorias para confirmar que hemos mejorado”. Por otro lado, a diferencia del último enfrentamiento en la que varios jugadores hablaron en la previa, el entrenador Rojiblanco afirmó que no subestiman a nadie.

“El equipo más peligroso es el que se subestima, nosotros no subestimamos a América, vamos a enfocarnos a hacer lo que hacemos muy bien, no vamos a entrar en especulaciones, ya no vale”, comentó Veljko Paunovic. Y añadió que “En la Liguilla tienes que demostrar, validarte y mostrar que eres capaz de superarte; la superación es la clave. Superar cansancios, intensidad emocional con la que se vive este campeonato y esta Liguilla, superar a un gran rival”.