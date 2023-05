El América vs. Cruz Azul por la Liguilla del Clausura 2023 Sub-18 no fue uno más. La Comisión Disciplinaria observó las pruebas sobre la pelea entre las dos instituciones y tomó una decisión al respecto: jugadores y entrenadores fueron sancionados por no dar el ejemplo dentro de las canchas de La Noria.

¿Qué pasó en la pelea entre América y Cruz Azul por los Cuartos de Final Sub-18?

Cuando Josué Díaz liquidó el juego en favor de Cruz Azul, focos de discusiones en las instalaciones de La Noria terminaron con golpes de puños y patadas entre ambos bandos. Y la Liga MX no se quedó de brazos cruzados: no es la imagen que se quiere dar, menos en categorías juveniles donde existe el aprendizaje.

La sanción para los DT’s

Daniel Ruiz: la información publicada por ESPN confirma que el entrenador de las Águilas insultó a la terna arbitral y fue expulsado dentro del campo de juego. Tendrá que cumplir con dos fechas de suspensión en el próximo Apertura 2023.

Adrián Cortés: el timonel de La Máquina recibió el castigo más impresionante de todos los que se barajaron en la Comisión Disciplinaria. Estará seis jornadas sin poder dirigir por demostrar conducta violenta en medio de la riña en La Noria.

Suspensiones para los jugadores

Diego Ramírez: sin especificarse qué hizo, las autoridades observaron conducta violenta del futbolista de La Máquina, quien estará dos juegos sin ver actividad y se perderá la llave completa de Semifinales contra Necaxa, en la Sub-18.

Emilio Soria: por empujar a uno de sus rivales es que se perderá las primeras dos jornadas del venidero Apertura 2023 de la Liga MX con los azulcremas. Las pruebas en los videos son claras y la Comisión Disciplinaria actuó al respecto.