"No tuve oportunidad": No rindió en América y ahora sería fichado por Cruz Azul

Tal como trascendió en las últimas horas, la directiva de Cruz Azul puso la mira en Brian Lozano de cara a la siguiente temporada. Luego de lo que fue el fracaso del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el equipo de Ricardo Ferretti necesita refuerzos de jerarquía y el delantero de Atlas parece ideal para incorporarse a esta plantilla celeste.

Mientras este rumor toma cada vez más fuerza, el propio jugador platicó sobre el interés del club de Ciudad de México en su ficha y, a pesar de mostrarse centrado en lo que será la Liguilla, no le cerró las puertas. Además, fue un poco más atrás en su carrera y reveló por qué no rindió en el Club América, el primer equipo mexicano en abrirle las puertas allá por 2016.

En plática con TUDN, el Huevo resaltó: "(América) Es un club que siempre he estado agradecido, me dio la oportunidad de jugar en el extranjero por primera vez, llegué muy joven, a un club gigante del país, sólido. No fue por rendimiento que me fui, tuve la mala fortuna de tener una pubalgia que me dejó fuera de la cancha".

"En lo deportivo, el equipo estaba muy bien y no tuve la oportunidad que hubiera querido, me fui tranquilo porque no fue por rendimiento. Yo en ese momento disfrutaba mucho el futbol, era joven y pasaba por un gran momento", explicó el uruguayo, que sufrió aquella molesta lesión en la región de la pelvis y esto limitó su producción con los de Coapa.

Los números de Brian Lozano en América

El Huevo defendió la playera del Club América entre enero y julio del 2016, con Ignacio Ambriz como entrenador. Disputó solamente 9 partidos: fue titular en 2 ocasiones y alcanzó un total de 200 minutos. Por supuesto, nunca pudo dar su nivel y no produjo goles. Se perdió por lesión la parte final del Torneo Clausura de Liga MX y la Concachampions.