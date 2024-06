A lo largo de las últimas semanas, la salida de Robert Siboldi de Tigres fue uno de los temas de mayor polémica en la Liga MX. Finalmente, el conjunto felino no tardó en encontrar a su reemplazante, dejando así esta situación un tanto de lado. Sin embargo, Tuca Ferretti volvió a encender la llama.

El ex entrenador del conjunto universitario se caracteriza, entre muchas cosas, por estar involucrado reiteradamente en controversias. Y como era de esperar, lo sucedido con el DT uruguayo no lo iba a dejar callado ni mucho menos. Tal es así que en las últimas horas lanzó un bombazo.

La bomba de Tuca Ferretti hacia Tigres tras el despido de Siboldi

“Lo mismo que hicieron con Robert Siboldi me lo hicieron a mí: calumnias”, lanzó el entrenador en primer lugar, dando lugar así a la polémica. Sin embargo, Ferretti no se quedó allí, sino que fue más allá y dio más detalles acerca de lo sucedido.

“Calumniaron que yo tenía cartas de jugadores, que yo cobraba dinero a los jugadores para jugar… Todo esto lo hicieron. Me prometieron contrato y a la mera hora dijeron que no, porque ya tenían un entrenador en mi lugar. No pude demandar porque no era una cosa que saliera de Cemex. Fue una cosa que hicieron para difamarme”, continuó.

Tuca Ferretti reveló la verdad sobre la polémica sobre Siboldi

“El problema es lo que está haciendo la directiva. A Siboldi le prometieron que le iban a renovar, y el propio presidente declara que la eliminación con Monterrey no tenía nada que ver con su renovación. Al final ya tenían un entrenador por si Tigres quedaba eliminado”, lanzó Tuca en relación a lo ocurrido con Siboldi.

Y para agrandar aún más la polémica, el ex entrenador de Tigres UANL elogió a Rayados por su accionar y los rumores sobre una supuesta ayuda de Siboldi. “El escándalo lo paró Monterrey con el comunicado, y que no se prestó a las cosas que Tigres está haciendo. Eso sí es un equipo”, sentenció.