La explicación pública que dio el asistente del ex entrenador de los Felinos.

La salida de Robert Dante Siboldi de Tigres UANL continúa generando discusión en el mundo de la Liga MX, pese a que ya desde hace unos días que Veljko Paunovic se convirtió en el nuevo DT de los Felinos.

La controversia se genera principalmente porque los motivos de la salida de Siboldi aún son inciertos, y en el aire sigue rondando el rumor de que la razón fue una supuesta filtración en la previa a los cuartos de final ante Rayados en la Liguilla del Clausura 2024.

El principal acusado de esta filtración es Miguel de Jesús Fuentes, quien fue uno de los auxiliares de Siboldi en Tigres. Después de unos días de silencio, el asistente del entrenador uruguayo salió a hablar públicamente.

El auxiliar de Robert Dante Siboldi salió a defenderse

“Por motivos de salud no me fue posible dar una respuesta inmediata a las difamaciones y señalamientos recibidos en contra de mi persona. Quiero dejar muy en claro y de manera categórica que me deslindo completamente de todas las imputaciones, señalamientos y acusaciones que han hecho diversos medios y periodistas en cuanto a mi persona puesto que son totalmente falsas e infundadas”, escribió en un inicio Miguel de Jesús Fuentes.

Miguel Fuentes fue auxiliar de Siboldi en Tigres (Imago7)

“Dañando mi imagen, mi salud y principalmente a mi familia; manchando mi prestigio y mi reputación, así como la de una Institución y su gente que cuentan con todo mi respeto”, sigue el comunicado que compartió el auxiliar de Siboldi en su cuenta de Facebook.

“A las personas que me han difamado, que lo comprueben o de lo contrario que se hagan responsables de sus palabras y las consecuencias jurídicas tanto civiles como penales que correspondan. La honestidad y el respeto han sido los pilares con los cuales me he guiado a lo largo de mi vida, mi carrera ha sido intachable durante los 33 años que llevo en el futbol profesional tanto como jugador, así como entrenador”, agregó Miguel de Jesús Fuentes.

Por último, el ex jugador también aprovechó para defender a Siboldi: “Quiero agradecer a Robert Siboldi, cuerpo técnico, jugadores y staff por su profesionalismo y dedicación en cada momento que estuvimos juntos haciendo posibles historias de éxito con tres campeonatos en un corto periodo de tiempo. Ese es mi legado para esta institución, así como mi entrega y la pasión que puse en cada momento para lograr lo antes ya mencionado”.