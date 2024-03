Cabecita Rodríguez se quedó en la capital y no jugará el Clásico Nacional: ¿el motivo?

El Club América se juega cosas importantes en los próximos días y necesita tener a todos sus hombres a disposición. Jonathan Rodríguez no está mentalizado en el equipo en estos momentos ya que su futuro estaría lejos de las Águilas, el futbolista uruguayo no viajó a Guadalajara y es posible que ya no juegue para el azulcrema.

En las últimas horas llegó a Coapa una jugosa oferta por el atacante sudamericano, la misma pertenece al Portland Timbers de la MLS. Según lo revelando, Cabecita Rodríguez tendría un acuerdo con el equipo estadounidense, al cual podría sumarse en las próximas horas.

Jonathan Rodríguez se va del América

Parece casi un hecho, Cabecita Rodríguez se iría de las Águilas hacía la MLS. La millonaria oferta presentada por el Portland habría sido suficiente para que los directivos del América den el visto bueno. El jugador sería transferido justo en medio de una serie de partidos claves para el futuro del equipo en la temporada.

Cabecita Rodríguez tenía la voluntad de marcharse ante esta posibilidad que le presentaba en el mercado. El jugador junto a su agente ya tenían platicado un acuerdo con el equipo de la MLS y sólo restaba convencer a los directivos del América. El delantero se quedó en Ciudad de México a realizar algunos trámites y en las próximas horas se podría anunciar su salida.

¿Cuánto recibiría el América por la venta de Jonathan Rodríguez?

Los rumores ya venían acechando en Coapa, pese a que el América se resistía a dejar ir a Cabecita Rodríguez, al menos que la oferta por su traspaso tuviera un número importante. Y así lo es, luego de varias semanas de negociaciones por lo bajo, llegó la oferta y aparentemente ha dejado conformes a los directivos.

El América recibiría del Portland Timbers la suma de 7 millones de dólares por la transferencia de Jonathan Rodríguez. El jugador llegó a las Águilas en julio de 2022 proveniente del Al-Nassr por una cifra cercana a los 6 millones de dólares, lo que si se confirma la salida del uruguayo, el azulcrema habría logrado un gran negocio.