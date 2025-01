El mercado de pases de la Liga MX avanza a buen ritmo y cada vez falta menos para el inicio del Clausura 2025, que será el próximo viernes 10 de enero. En ese sentido, las directivas trabajan para poder conformar las mejores plantillas posibles para concretar los objetivos trazados.

Una de las grandes incógnitas trazadas en estas últimas semanas es la del marroquí Oussama Idrissi, quien tuvo una enorme Copa Intercontinental 2024 ante Botafogo, Al-Ahly y Real Madrid. Esto despertó el interés de América, quien estaba dispuesto a negociarlo.

Sin embargo, desde Pachuca no están tan convencidos. Pese a que era una posibilidad, acorde a Récord, su destino apunta al futbol de Arabia Saudita. De esa manera, se deshecha la posibilidad, no solo del futbol de México, si no también de Europa y Sudamérica.

Así lo reveló el periodista René Tovar: “El futbolista sí tuvo acercamientos con los azulcremas, pero lamentablemente no irá al América de ninguna manera, pues ya está en tratos con equipos árabes”. Y agregó: “Me dicen que si este equipo árabe, cuyo nombre no fue revelado, pone el dinero que pide la directiva del Pachuca, Idrissi está prácticamente fuera del futbol mexicano“.

El futbol de la liga de Arabia Saudita ha sido protagonista en los últimos años con los fichajes y los mercado de pases exageradamente desorbitados, con un manejo de cifras similares al futbol europeo. Por eso, desde lo económico, el jugador y Pachuca están negociando de lleno con los asiáticos.

¿Cómo es el paso de Oussama Idrissi en Pachuca?

En total, el atacante de 28 años fue parte de 55 partidos desde su arribo en 2023. En ellos convirtió 11 goles y realizó 19 asistencias. Además, cosechó tres títulos internacionales con el equipo: Concachampions, Derbi de las Américas y Challenger Cup, todas en 2024.