Chivas Guadalajara vs. Tigres UANL: Robert Siboldi le dejó un mensaje al Rebaño Sagrado

Chivas Guadalajara se enfrenta a Tigres UANL por la jornada 14 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El cotejo se llevará a cabo en el Estadio Akron. A priori, es uno de los duelos más atractivos de esta fecha.

El conjunto visitante arriba a este encuentro con 25 puntos, siendo el único escolta de las Águilas del América, equipo que tiene cinco unidades más. El Rebaño Sagrado, por su parte, tiene 21 y está en la sexta colocación, lo que es el último elenco que se estaría clasificando a los play-offs.

Por esta última razón, las Chivas afrontarán este partido como una verdadera final. En la antesala del choque, Robert Dante Siboldi, entrenador de Tigres, le dejó un mensaje a su próximo rival.

El DT uruguayo declaró: “No puedo hablar de Guadalajara, nos enfocamos en nuestra realidad, llevamos un torneo con regularidad, no tuvimos altibajos, ni picos altos o bajos, llevamos un buen torneo, aspiramos a cerrarlo de buena manera. Enfrentar al Guadalajara es importante, jugamos contra los populares de México y en algún momento nos íbamos a encontrar. No es revancha, revancha sería volver a encontrarnos en una Final“.

Siboldi sobre la actualidad de Chivas

Luego, Siboldi se explayó sobre su postura ante el presente de las Chivas Guadalajara: “Ellos han pasado dificultades y al igual que todos los equipos, ha trascendido más el tema extracancha por el club que es y estamos enfocados en nosotros. Nico tiene la gran oportunidad de volver a jugar, tenemos diferentes situaciones, nos toca enfrentarnos en estas instancias. Nos da la posibilidad de ver por dónde vamos“.

Los últimos antecedentes entre Chivas y Tigres

28/05/2023: Chivas 2 – Tigres 3

25/05/2023: Tigres 0 – Chivas 0

25/02/2023: Tigres 1 – Chivas 2

13/09/2023: Chivas 1 – Tigres 4

12/02/2022: Chivas 1 – Tigres 3

30/10/2021: Tigres 2 – Chivas 1

01/05/2021: Chivas 0 – Tigres 0

-¿Qué sigue para las Chivas?

Después de su encuentro ante los Tigres UANL, el equipo de Veljko Paunović le quedarán tres finales para lograr el objetivo en el Apertura 2023: Querétaro, Cruz Azul y los Pumas de la UNAM.