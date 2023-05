Mañana por la noche se llevará adelante una nueva edición del Clásico Nacional cuando Chivas reciba América por la ida de las Semifinales de la Liguilla en el Estadio Akron. Previo al encuentro, Cuauhtémoc Blanco se refirió a de Henry Martín y a la posibilidad de que festeje como él en la casa del Rojiblanco.

Lo sucedido el pasado 19 de marzo dejó mucho para analizar, ya que el conjunto de Fernando Ortiz superó ampliamente al Rebaño Sagrado. Sin embargo, el campeón de goleo estuvo en boca de todos debido a que anotó y festejó haciendo un perrito que hacía pis en la línea de la portería de Miguel Jiménez.

A casi dos meses de aquel comportamiento, quien volvió a defender a Henry Martín fue Cuauhtémoc Blanco. “Él tiene su personalidad. Ya le dije que, si le late hacerlo, pues que lo haga, que no le tenga miedo a nadie y que aguante las críticas. Yo aguanté muchísimas críticas de algunos colegas de ustedes … que hablen y que digan y si le gusta la gente, adelante”, comentó el exjugador a TUDN.

Y agregó: “Cuando hice el de perrito, con los chavitos me moría de la risa porque lo hacían en las escuelitas … Cuando algunos medios y algunos periodistas decían ‘es una falta de respeto’. Pero me nació y lo hice, no lo tenía ni planeado, pero también fue por los insultos que me estaba diciendo aquel portero, que me mentaba la mamá y me decía de cosas”.

Por último, la leyenda de América habló del encuentro que tuvieron los Potosinos y dijo que deben reflexionar sobre aquella presentación. “Deben ver lo que hicieron en ese partido contra San Luis. Es como les digo, San Luis ya no tenía nada que perder, se la tenía que jugar y le salió bien. Yo creo que el América no se debe confiar. Allá en Guadalajara tienen que salir con la mentalidad de ir a ganar, no especular, jugarle de tú a tú a Chivas porque tiene los jugadores”, cerró Cuauhtémoc Blanco.