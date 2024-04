¿Cómo quedó Rayados en la tabla de posiciones al término de la Jornada 16? Ubicación y posible rival en Play In o Liguilla

Rayados perdió por 2-0 este sábado ante Club León y ahora Monterrey acumula cuatro partidos sin ganar en la Liga MX, una racha negativa de la que el equipo no logra salir en el torneo.

Si bien Rayados se presentó a jugar ante León con algunos suplentes por decisión de Fernando Ortiz, está claro que en Monterrey no esperaban una derrota porque querían asegurarse su lugar en la Liguilla del Clausura 2024.

Sin embargo, esto último no sucedió y ahora Rayados tendrá que definir su posición final en la tabla en la última jornada, en la que se enfrentará a Necaxa el próximo domingo a las 18:00hs.

¿Cómo quedó Rayados en la tabla de posiciones al término de la Jornada 16?

Tras la derrota ante León, Rayados ahora mismo está cuarto en la tabla con 29 puntos porque Cruz Azul lo pasó este domingo al empatar contra Atlas en el último encuentro de la jornada 16.

Por detrás de Monterrey están Tigres, Pachuca y Chivas, clubes que tienen 28 puntos, Necaxa con 27 y Pumas con 26, entre los equipos que podrían superar a la Pandilla. La diferencia es mínima y por eso Rayados no solo que no tiene asegurado su lugar en la Liguilla sino que podría caer en el Play-In si no consigue un buen resultado ante Necaxa.

¿Cuál sería el posible rival de Rayados en la Liguilla o el Play In?

Hasta el momento y posicionándose en el cuarto lugar, habría Clásico Regio en cuartos de final entre Rayados y Tigres debido a que los Felinos se ubican en la quinta posición.

No obstante, a falta de una jornada, las posiciones aún pueden moverse mucho y todo se definirá en el próximo fin de semana, aunque antes Monterrey tiene un compromiso exigente por la semifinal de la Concachampions contra Columbus Crew.