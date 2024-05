Jesús Molina anunció su retiro del futbol tras 17 años de actividad mediante una emotiva conferencia de prensa. Con lágrimas en los ojos, el ahora ex centrocampista, de último paso por Pumas UNAM, se despidió de la actividad profesional y recibió el afecto de la gran mayoría del mundo del balompié mexicano.

Uno de los clubes que reaccionó a la noticia fue Santos Laguna, equipo en el que Molina, de 36 años, jugó entre 2015 y 2017 conquistando dos campeonatos: el Clausura 2015 y el trofeo Campeón de Campeones de ese mismo año. Mediante un posteo en sus redes sociales, los Guerreros aprovecharon a saludar al nacido en Hermosillo y le agradecieron por las mencionadas conquistas.

“Tu entrega para conseguir el título en Clausura 2015 y en el Campeón de Campeones 2015 quedará para siempre en nuestra historia ¡Muchas gracias y éxito en una nueva etapa”, escribieron junto a una foto de Molina con la camiseta albiverde.

Vale destacar que, en total, Molina disputó 84 partidos en el conjunto de Torreón. A lo largo de esos encuentro consiguió anotar cuatro goles, dio dos asistencias y recibió 24 tarjetas amarillas.

Jesús Molina jugó 84 partidos en Santos Laguna y conquistó dos títulos. (Getty Images)

Las palabras de Jesús Molina al anunciar su retiro

“El motivo de esta conferencia es para anunciarles a todos que he decidido retirarme como futbolista profesional. Es una decisión difícil, pensada con mi familia. Me siento privilegiado de haber podido jugar durante 17 años”, dijo el también ex futbolista de la Selección Mexicana, quien durante su carrera ganó 10 títulos.

Además, aprovechó para agradecer la buena recepción del público. Al respecto, agregó: “Como agradecido del fútbol, es el momento de tomar esta decisión. Tigres me debutó, con América fui campeón y la gente siempre me recibió de buena manera”.

Finalmente, confirmó que recibió una invitación de la Kings League, pero al mismo tiempo aseguró que lo más importante para él en estos momentos es pasar tiempo con su familia.

“Estas lágrimas son de nostalgia por todo los recuerdos que uno puede llegar a tener”, concluyó Jesús Molina.