El Deportivo Toluca iniciará su camino en la Concachampions 2024, cuando se vea las caras ante Herediano, en el marco de la primera ronda del certamen. En esta ocasión inicial, debió viajar a Costa Rica para el duelo de ida de la serie.

Pese a que toda la plantilla había finalizado en óptimas condiciones tras la goleada en casa ante León del último fin de semana, Renato Paiva decidió que uno de sus jugadores se quede en México poniéndose aún mejor físicamente, para evitar cualquier imprevisto durante el devenir del semestre.

Se trata del capitán Valber Huerta que, si bien no tuvo problemas en completar los noventa minutos ante ‘La Fiera’, no se encuentra en la mejor forma física y eso ha perjudicado sus rendimientos en los últimos encuentros, donde no se lo ha visto en su nivel ideal.

Cabe recordar que el zaguero central se perdió la pretemporada de los ‘Diablos Rojos’, ya que debió someterse a una limpieza de rodilla, que lo marginó por algunas semanas. Luego, se había sumado de inmediato al primer equipo, sin esa preparación previa necesaria.

Hasta el momento, el defensa había disputado los cinco compromisos del Toluca en lo que va de la temporada, en lo que fueron las primeras cinco jornadas del Clausura 2024, sin descanso para mejorar sus condiciones. Por ello, se tomó la decisión de que no viaje a Centroamérica con el resto de la plantilla.

El conjunto escarlata visitará a Herediano este miércoles 7 de febrero, en el Estadio Eladio Rosabal Cordero, de la ciudad de Heredia (Costa Rica). El encuentro comenzará a partir de las 17.00 horas, y será televisado por las señales de Fox Sports 2 y Fox Sports Premium.