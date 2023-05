Santiago Giménez atraviesa horas de extrema felicidad: se acaba de consagrar Campeón de la Eredivisie 2022/23 con el Feyenoord y ya es considerado como un verdadero ídolo para la afición del equipo. En las celebraciones fue ovacionado por miles de fanáticos, quienes lo aman por todo lo que está haciendo dentro del campo de juego.

Pero también hubo un momento de, por lo menos, confusión en el Estadio. Es que un periodista neerlandés entrevistó a la novia del Bebote y le realizó una pregunta bastante ofensiva que no pasó desapercibida en las redes sociales. Ella se lo tomó a modo de broma, pero…

Fernanda Serrano se mostró muy feliz por la consagración de su pareja y, con su playera puesta, platicó para ESPN y contó su anécdota más curiosa de la temporada. Eligió el clásico de visitante frente al Ajax, el cual se vivió con mucha tensión y ella decidió acudir al Estadio Amsterdam Arena a pesar de que estaba prohibido.

“Yo le dije a Santi que quería ir y él me dijo ‘¿estás segura? Está prohibido’. Yo le dije: ‘solo necesito un boleto’ y él contestó: ‘está bien’. Fue algo loco pero yo no supe qué tan importante fue hasta que regresé. La gente me preguntaba: ‘¿ya estás en casa?, ¿estás bien?”, explicó.

Más adelante, agregó que fue con la playera del Feyenoord, algo que sorprendió al entrevistador. “¿Fuiste con tu playera del Feyenoord al Estadio del Ajax? ¿Eres estúpida?”, le preguntó. Ella simplemente se rio y contestó: “Yo llegué así y luego me di cuenta de que no podía estar así y me puse mi chamarra”.