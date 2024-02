Hace unos días se confirmó el regreso de Nacho Ambriz al banquillo de un equipo de la Liga MX luego de su llegada a Santos Laguna. Tras el anuncio, el entrenador ya dirigió dos partidos de los Guerreros en el Clausura 2024 y ambos terminaron en derrota (Pumas UNAM y Toluca).

Y aunque el enfoque de Nacho Ambriz ahora está puesto en Santos Laguna, el técnico aún no se olvida de Toluca, su ex equipo, porque el entrenador reclama que los Diablos Rojos le tienen que pagar una cifra millonaria como indemnización por su despido.

Recordemos que Nacho Ambriz fue cesado de su cargo en Toluca luego de haber disputado 77 partidos en casi dos años. Según la información del periodista Francisco Arredondo de TUDN, en el contrato entre el técnico de 59 años y los Diablos Rojos había una cláusula especial en caso de ser despedido.

La cifra millonaria que Nacho Ambriz le reclama a Toluca

La misma especificaba que si Nacho Ambriz era despedido en el momento que Toluca se encontraba entre las primeras cinco posiciones se lo debía indemnizar con el 100% del contrato restante, mientras que si el equipo se ubicaba entre el sexto y el doceavo el pago debía ser del 50%.

Toluca estaba 8° en la tabla general cuando Nacho Ambriz fue cesado, por lo que por contrato le corresponde el 50% de indemnización. La cifra que el entrenador le reclama a los Diablos Rojos es de 1.16 millones de dólares y aún no recibió el pago por parte de su ex institución.

No obstante, el periodista Francisco Arredondo comentó que Toluca manifiesta que no fue un despido sino que la salida de Nacho Ambriz se dio de común acuerdo, y por eso no le corresponde pagarle una indemnización al entrenador.

El actual DT de Santos Laguna quedó libre de los Diablos Rojos en octubre y hace unos días firmó con los Guerreros. Nacho Ambriz tendrá un duro trabajo para revertir la situación de los Laguneros y el próximo domingo frente a Mazatlán será una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria a su mando.