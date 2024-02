Ignacio Ambriz volvió a pisar el Estadio Nemesio Díez en la noche de miércoles, pero esta vez, como DT del Santos Laguna. Fue una jornada redonda para el Deportivo Toluca, donde se quedó con la victoria y se produjo un cálido reencuentro con el ex entrenador.

Los ‘Diablos Rojos’ vencieron por 1-0 a los ‘Guerreros’ gracias al tanto de Tiago Volpi de penal, y volvieron a la victoria luego de tres juegos sin conseguirlo. Y justamente lo hicieron ante su ex DT, que suma dos derrotas en dos presentaciones en su nuevo equipo.

Luego del encuentro, el estratega verdiblanco fue consultado por los reporteros presentes sobre su ‘salida en malos términos’ del Toluca; y Ambriz explotó. “Eso dicen todos ustedes (los periodistas), y no es cierto, nunca he terminado mal con ningún equipo”, señaló el entrenador, que fue excelentemente recibido por los jugadores escarlatas.

“Lo que puedo decir es que dicen… que yo me peleé… Dicen que yo me estoy portando mal… Dicen que yo he hecho un tasadero aquí…”, disparó el director técnico de Santos, ya enfurecido por no haber podido sumar sus primeros puntos en su flamante club y aún más con estos cuestionamientos.

Además, el estratega de 59 años aclaró la situación que lo ‘enfrenta’ momentáneamente a la directiva del Deportivo Toluca. “Lo único es que estoy peleando es un derecho que tengo, nunca digo nada y siempre me las tengo que comer; ahora no”, apuntó Nacho Ambriz en la continuidad de la rueda de prensa tras la derrota.

Por último, en torno a si pronto habrá una solución y cómo se encuentra el litigio legal entre las partes, el DT no quiso ahondar en la cuestión. “Es un tema de abogados, ellos son los que están al pendiente de todo esto, eso es lo que puedo decir al respecto”, concluyó.

Ignacio Ambriz acumula dos caídas en dos encuentros como conductor de los ‘Guerreros’: primero cayó como visitante por 3-0 ante Pumas UNAM y esta vez, por 1-0 ante Toluca, también fuera de casa. De este modo, continúan en el fondo de la tabla.

Por su parte, los ‘Diablos Rojos’ se recuperaron de una sequía de triunfos y volvieron a ganar, pero siguen en puestos de Play-In y no logran meterse en los primeros lugares, algo que buscarán en las jornadas venideras.