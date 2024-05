Ignacio Ambriz le brindó una entrevista al medio Futbol al Día luego de terminar la participación en el Clausura 2024 con Santos Laguna. Allí, el entrenador se refirió a una de las polémicas de la última derrota ante Atlético de San Luis, encuentro en el que, al término de la primera mitad, reemplazó al portero Carlos Acevedo por Héctor Olguín.

Nacho Ambriz habló públicamente luego de terminar su participación en el Clausura con Santos Laguna. (Imago)

Al respecto, Ambriz evitó cualquier tipo de especulación y explicó qué buscó con esa modificación. “No hay nada con él (por Acevedo), simplemente dije que era el momento de poner a Polo, me gusta, me recuerda a Jorge Campos, es la forma del poderlos ver. Quiero ver a Polo en una situación difícil. Son cuestiones tácticas y sé que me gano críticas porque dicen que quiero inventar”, explicó Nacho.

En tanto, el ex entrenador de América y Chivas, entre otros, confirmó que tiene a ambos porteros en consideración y solicitó mantener a su actual plantel de cara al inicio del próximo certamen. Al respecto, dijo: “Yo solo le pido al club que no haya cambios iniciado el torneo”.

¿Cuáles son las posiciones que tiene en mente Nacho Ambriz para reforzar a Santos Laguna?

Además, Ambriz, que asumió la conducción de Santos Laguna en febrero de este año, reveló que ya posee en mente los puestos a reforzar para competir en el Apertura y afirmó que, al no poder contar con el colombiano Harold Preciado (fue suspendido provisionalmente por presunto dopaje y se lo vio entrenando en Deportivo Cali), se volcará al mercado a buscar recambio en la delantera.

“Trataremos de traer dos, también necesito un volante mixto que juegue por izquierda y derecha, que en el uno contra uno pueda ayudar a resolver”, contó el timonel de los Laguneros. Con respecto a los atacantes, deslizó que “hay dos opciones, mexicanos entre 25 y 28 años es la edad ideal, que sean espejos en el vestuario y guíen a los jóvenes”.

Ambriz buscará sumar delanteros. (Imago)

De esta manera, Ambriz comenzó a pensar en lo que será el próximo semestre para el conjunto guerrero, en el que además de buscar mejorar su participación en el ámbito local (terminó 15°, a nueve puntos de Play- In) también dirá presente en la Leagues Cup.