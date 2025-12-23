Si hablamos de uno de los jugadores a los que se les veía un futuro prometedor en Chivas, podemos hablar de Erick Torres, el “Cubo” en su momento fue de los más queridos por la afición y pintaba para ser un elemento diferencial, sin embargo, las cosas en su carrera no han salido como se esperaba y ha tenido que buscar otros rumbos.

Publicidad

Publicidad

Pasó por equipos de la Major League Soccer, fue refuerzo de Cruz Azul, Pumas, Xolos de Tijuana e incluso le puso una pausa a su carrera vendiendo “alitas” en Estados Unidos junto a su familia y es que el jugador estuvo fuera un tiempo por un tema de supuesto dopaje que permitió que no creciera en el ámbito deportivo al nivel esperado.

El nuevo equipo del Cubo Torres

Sin embargo, fue este lunes cuando lo presentaron de nueva cuenta como jugador de Primera División en Costa Rica, ahora como parte del Municipal Liberia. A sus 32 años será el nuevo elemento de esta escuadra, después de pasar por equipos como El Herediano y Guanacasteca, donde compartió con otros mexicanos.

“¡Bienvenido a la familia AuriNegra! Damos la más cordial bienvenida a Erick “El Cubo” Torres, delantero mexicano que se une a nuestro club proveniente de Sporting por periodo de año y medio”, fueron las palabras que le dedicaron en su llegada a este nuevo conjunto donde se espera pueda seguirse desarrollando en el futbol profesional.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por la edad del futbolista y el desempeño que ha tenido ahora en el futbol tico se ve poco probable que algún momento pueda regresar a la Liga MX como uno de los refuerzos, ya que actualmente las plantillas no aceptan a futbolistas mayores de 30 años de edad y si lo hacen deben contar con una gran efectividad para ser considerados.

ver también ¿Retiro a la vista? La televisora mexicana que quiere fichar a Chicharito Hernández como analista para 2026

En síntesis

Erick “Cubo” Torres regresa a la Primera División de Costa Rica tras ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Municipal Liberia .

regresa a la Primera División de Costa Rica tras ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del . El delantero mexicano de 32 años llega al equipo “AuriNegro” por un periodo de un año y medio (tres torneos), procedente del Sporting San José .

(tres torneos), procedente del . La carrera del “Cubo” ha sido una montaña rusa que incluye pasos por la MLS , Cruz Azul , Pumas y una reciente suspensión por un tema de dopaje que frenó su actividad.

, , y una reciente suspensión por un tema de que frenó su actividad. Dada su edad y trayectoria reciente, el artículo considera poco probable su regreso a la Liga MX, debido a que los clubes mexicanos actualmente priorizan perfiles más jóvenes o de mayor efectividad inmediata.

Publicidad