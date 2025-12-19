Javier Hernández podría estar cerca de colgar las botas. El Chicharito regresó a Chivas en 2024 luego de un largo -y exitoso- recorrido en el exterior por clubes de la talla de Manchester United o Real Madrid. Sin embargo, el tiempo pasa para todos y a sus 37 años quedará libre una vez finalizado el mes de diciembre.

En este contexto, el de Guadalajara deberá decidir entre continuar su carrera en otro equipo o dejar la actividad. Ahora bien, el periodista Juan Pablo Fernández adelantó que su futuro podría estar alejado de las canchas, pero no alejado del futbol, ya que una televisora lo espera como analista.

“Les adelanto que si Javier “el Chicharito” Hernández, no encuentra equipo, en enero estaría sentado como comentarista en las mesas de ESPN“, escribió el citado comunicador en su cuenta de X. De esta manera, Javier no tendría que salir a buscar trabajo luego de su retiro, siempre y cuando no firme con otro club para 2026.

Posteo de Juan Pablo Fernández sobre Chicharito en X

¿En qué club podría continuar su carrera Javier Hernández?

A pesar de su avanzada edad, la idea del Chicharito sería continuar jugando al futbol. Sin embargo, no sería en México, ya que los últimos rumores indican que podría retornar a la MLS o bien marcharse a Europa para ponerse la playera del Wrexham FC del Championship (Segunda División de Inglaterra). Este último parte como favorito por la cercanía con su famiilia, radicada en el Viejo Continente.

En síntesis