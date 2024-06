El mercado de fichajes se está moviendo en la Liga MX, y todos los clubes están en busca de nuevos jugadores. Uno de los clubes más apuntados por los demás es Pachuca, quien tiene en sus filas numerosos futbolistas de alto nivel. Y ante esta situación, Guillermo Almada habló sobre la posible salida de ellos.

Ahora mismo, los Tuzos siguen de fiesta gracias a la conquista de la Concachampions ante Columbus Crew. Sin embargo, lo cierto es que con el Apertura 2024 cada vez más cerca y el mercado en auge, muchas son las especulaciones que existen en relación a posibles llegadas y salidas.

Guillermo Almada habló sobre las posibles salidas de Pachuca

A lo largo de las últimas semanas, algunos jugadores de Pachuca han sonado con fuerza en relación a una posible salida. Uno de ellos es Oussama Idrissi, quien está en el radar de prácticamente todos los clubes más importantes del país. Por tal motivo, las alarmas están encendidas.

Guillermo Almada habló sobre las posibles salidas en Pachuca (IMAGO)

Y ante esta situación, Guillermo Almada se expresó. “Seguramente algún jugador va a partir, porque la rueda tiene que seguir girando. Hay jugadores jóvenes que vienen empujando de abajo y es un poco la política de la institución darles el aire y el oxígeno que precisen”, comentó en rueda de prensa, dejando en claro que se esperan salidas.

Sin embargo, pese a aclarar que “seguramente alguna partida va a haber” y él no pondrá obstáculos, el entrenador pidió no desarmar la plantilla. “Esperemos que no nos pase como la última vez que salimos campeones y perdimos a 18 jugadores”, lanzó en mensaje a la directiva de los Tuzos.

Oussama Idrissi es buscado desde la Liga MX

Luego de sus grandes rendimientos en Pachuca, Idrissi ingresó en el radar de los grandes. Tal es así que América, Rayados y Tigres, entre otros, están siguiendo muy de cerca la situación del marroquí, y podrían lanzar una oferta formal a la brevedad.