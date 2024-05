En la previa a la final de vuelta del Clausura 2024, Ibai Llanos se llevó gran protagonismo. Resulta que el streamer español participó en las redes sociales y realizó una colaboración con Club América. Sin embargo, la misma no le gustó en absoluto a los fanáticos de Cruz Azul, quienes lo amenazaron con dureza.

Durante el primer juego de la serie, Ibai tuvo una interacción en las redes sociales con las Águilas, la cual concluyó en una invitación al Estadio Azteca por parte del club. Pero esa visita no fue gratuita, sino que el español tuvo que grabar un video especial dedicado a los aficionados azulcremas.

La colaboración de Ibai con América antes de la final

Mediante las redes sociales, América publicó un video de Ibai Llanos palpitando la final de vuelta, y enviándole un mensaje a la afición americanista. En la grabación, el español invitó a los fanáticos a asistir al Estadio Azteca vestidos de amarillo, siguiendo la campaña que impulsó el club.

Ibai Llanos denunció fuertes amenazas de los aficionados de Cruz Azul

Sin embargo, la publicación y el mensaje no cayeron para nada bien entre los aficionados de Cruz Azul. Tal es así que este domingo, horas antes de la final de vuelta, Ibai Llanos denunció fuertes amenazas por parte de la afición celeste, incluso llegando a mensajes de muerte.

“Madre de Dios los de Cruz Azul…”, comenzó diciendo Ibai en una transmisión en vivo. Y a continuación, el reconocido streamer afirmó que recibió fuertes amenazas, entre las cuales mencionó: “Hijo de p***”, “Te vamos a matar” y “¿Cuánto te han pagado?”, entre otras.

Lejos de preocuparse demasiado, Ibai lanzó: “Me da un poco igual”. Sin embargo, acto seguido envió un mensaje positivo para ambos: “América me ha tratado siempre muy bien en redes, me ha dado cariño. Tengo muchos seguidores que son de Cruz Azul que le he enviado bendiciones”.