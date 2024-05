Finalmente llegó el día más esperado por todos los fanáticos del futbol mexicano, con la disputa de la revancha del gran final del Clausura 2024, donde se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX, que saldrá del América y el Cruz Azul, protagonistas de una serie abierta.

Dentro de todos los condimentos que tendrá el partido que se jugará en el Estadio Azteca, estuvo la invitación de las ‘Águilas’ a Ibai Llanos, líder en el mundo del streaming en todo el planeta, además de reconocido fanático del América, más allá de su nacionalidad española.

Tras el juego de ida que finalizó con igualdad en uno entre ambos equipos, el conjunto azulcrema convocó vía redes sociales al ‘streamer’ para el encuentro de vuelta, con un posteo vía redes señalando: “Ya sabemos que eres Águila, Ibai; ve preparando esa camiseta para el domingo”.

El influencer, más conocido popularmente por su incursión en Twitch, había quedado en contestar ya que en estos momentos se encuentra en México conociendo el país y haciendo contenido para sus streams futuros y videos de redes.

Sin embargo, esta mañana Ibai reveló una situación que vivió en su recorrida por las calles de Ciudad de México y que le imposibilitaría decir presente en el Coloso de Santa Úrsula esta tarde para observar la definición del título entre las ‘Águilas’ y la ‘Máquina Cementera’.

“Jodido en un hospital mexicano, me acaban de pinchar en el culo y no puedo ni sentarme; no vuelvo a tomar picante en mi puta vida, paradme si me veis haciéndolo”, publicó Llanos en un tweet por medio de su cuenta de la red social ‘X’, que generó de inmediato interacciones entre quienes deseaban cruzarlo en el Azteca este domingo.

¿A qué hora juegan América vs. Cruz Azul la vuelta de la final?

El partido Club América vs. Cruz Azul se llevará a cabo HOY domingo 26 de mayo, con sede en el Estadio Azteca (las Águilas locales), a partir de las 19.00 horas del territorio mexicano, en el marco de la revancha de la final del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El juego contará con la transmisión de TV Azteca, ViX Premium, Canal 5 y TUDN.