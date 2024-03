La derrota de México ante Estados Unidos, en una nueva final de la Nations League, volvió a posar los focos en el estancamiento tanto en la Liga MX como en lo que respecta a la Selección.

Que cada vez hay menos mexicanos en Europa, que en la Liga MX se les pone trabas a los futbolistas para emigrar al Viejo Continente, que los jugadores ganan un buen dinero en el país y que no sienten la necesidad de irse… distintas personalidades hablaron sobre esta cuestión.

Y si hay un mexicano que tiene la palabra autorizada para dar su opinión sobre el fútbol nacional es Javier Aguirre y así lo hizo; el entrenador del Mallorca brindó su punto de vista acerca de los aspectos a mejorar.

Javier Aguirre habló sobre el fútbol mexicano

“Nos faltan varias cosas: revisar el torneo local, el número de extranjeros, del ascenso y descenso, si la Liguilla es válida o no. También les sugeriría que los entrenadores formadores necesitamos un poquito de mayor preparación…”, comentó en primera medida Javier Aguirre en entrevista con Claro Sports.

“Estamos exigiendo demasiado cuando nosotros mismos no ayudamos en esa formación. Sé que no es fácil, pero los tienes que educar. Aquí en España no pierdo tiempo en la educación de un jugador. Saben que es su profesión las 24 horas del día”, manifestó el actual entrenador del Mallorca.

Además, Javier Aguirre reconoció que los cambios llevan su tiempo: “No es fácil. Necesitamos un proceso de transición. Nos va a llevar tiempo. Tenemos que regresar a competir en Copa América, Libertadores; buscar la manera de darle vuelta al torneo local, a la exportación, invertir en chavos. Eso lleva años”.

“Los americanos nos han superado en un montón de cosas, pero tampoco es para desgarrarse las vestiduras porque ellos tienen las instalaciones y el material humano. Sus jugadores están mejores formados que los nuestros. Le entendieron (al fútbol), les gustó y nos han pasado por la derecha”, concluyó Javier Aguirre.