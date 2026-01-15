Las alarmas se encendieron en Atlético San Luis en las últimas horas ya que llegó una oferta importante desde el futbol italiano por una de sus máximas figuras. La misma era del Pisa de la Serie A, equipo que está peleando el descenso, para contratar a João Pedro, que es uno de los delanteros del momento en la Liga MX.

Si bien en un principio algunos medios revelaron que elfutbolista tenía intenciones de volver a Europa en este mercado de pases, el periodista César Luis Merlo confirmó que finalmente rechazó la misma y decidió quedarse en el club mexicano.

”Súper Deportivo pudo saber que Pisa buscaba que el goleador brasileño hiciera válida su cláusula de salida, pero João decidió no marcharse del Atlético de San Luis. Uno de los motivos para quedarse en el equipo de San Luis Potosí es porque está contento con el proyecto deportivo”, reveló el periodista en Súper Deportivo.

João Pedro es un delantero que ha mostrado gran regularidad y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del equipo. Su presencia en el ataque genera peligro constante y su capacidad para definir partidos lo posiciona como un referente del club.

João Pedro arrancó el torneo con todo

El delantero es uno de los goleadores del Clausura 2026 con dos goles. Ya le marcó a Tigres y ahora al América en el triunfo 2-0 de su equipo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Su inicio de torneo demuestra que está en un gran momento y con muchas ganas de consolidarse como figura del equipo y del campeonato.

La carrera de João Pedro

2010 – Atlético Mineiro

2010–2012 – Palermo

2011 – Vitória Guimarães (préstamo)

2011–2012 – → Peñarol (préstamo)

2012–2013 – Santos

2013–2014 – Estoril

2014–2022 – Cagliari

2022–2024 – Fenerbahçe

2023–2024 – → Grêmio (préstamo)

2024–2025 – Hull City

Actualidad –Atlético San Luis

