Tabla de goleo de la Liga MX: así quedó tras el gol de Joao Pedro al América

Joao Pedro le marcó al América y el tanto provocó movimientos importantes en la tabla de goleo de la Liga MX, apretando la pelea por el liderato y reavivando la competencia entre los máximos artilleros del torneo.

Por Ramiro Canessa

Joao Pedro anotó ante el América.
© Getty ImagesJoao Pedro anotó ante el América.

La Liga MX tendrá un calendario muy ajustado sabiendo que este año habrá Mundial y es por ese motivo que tendremos algunas jornadas entre semanas. Justamente este miércoles finalizó la segunda del Clausura 2026 con resultados sorpresivos que comenzaron a marcar el rumbo de la temporada.

Atlético San Luis visitó al América en el Estadio Ciudad de los Deportes y se llevó un triunfo más que importante por 2-0 ante Las Águilas. El equipo mostró solidez defensiva y aprovechó las oportunidades que tuvo en el ataque, sumando tres puntos de gran valor en la lucha por los puestos de clasificación.

Uno de los protagonistas fue su figura, Joao Pedro, quién marcó un golazo para ampliar el marcador. Al igual que el torneo anterior, el atacante brasileño nacionalizado italiano se perfila para ser uno de los que peleen por el primer lugar en la tabla de goleo del certamen, aunque habrá que ver qué pasa con su futuro y si mantiene este nivel a lo largo del campeonato.

Joao Pedro marcó ante América (Getty Images)

Otro de los que marcó y que por ahora está en lo más alto es Helinho, jugador del Toluca, que al igual que en la primera jornada hizo un tanto anoche ante Santos Laguna. Su regularidad lo coloca como un candidato firme para liderar la tabla de goleadores si continúa con esta efectividad frente al arco.

La competencia por el liderato de goleo promete ser intensa, con varios jugadores mostrando su calidad desde las primeras jornadas. Tal como se vio en estos encuentros, los goles no solo definen partidos, sino que también comienzan a marcar quiénes se perfilan como figuras del torneo.

A continuación, te presentamos la tabla de goleadores de la Liga MX hasta el momento, con todos los jugadores que ya han marcado en el Clausura 2026.

Tabla de Goleadores del Clausura 2026

  • Facundo Almada – 2 goles
  • João Pedro Galvão – 2 goles
  • Marcelo Flores – 2 goles
  • Helinho – 2 goles
  • Adalberto Carrasquilla – 1 gol
  • Agustín Oliveros – 1 gol
  • Armando Gonzalez – 1 gol
  • Bryan Colula – 1 gol
  • Daniel Aguirre – 1 gol
  • Denzell García – 1 gol
  • Edgar Guerra – 1 gol
  • Esteban Lozano – 1 gol
  • Fran Villalba – 1 gol
  • Francisco Nevarez – 1 gol
  • Gabriel Fernandez – 1 gol
  • Germán Berterame – 1 gol
  • Iker Fimbres – 1 gol
  • Ismael Diaz – 1 gol
  • José Paradela – 1 gol
  • Juan Sanabria – 1 gol
  • Kevin Castañeda – 1 gol
  • Lucas Di Yorio – 1 gol
  • Marcel Ruiz – 1 gol
  • Mateo Coronel – 1 gol
  • Oussama Idrissi – 1 gol
  • Robert Morales – 1 gol
  • Rogelio Funes Mori – 1 gol
  • Salomon Rondon – 1 gol
  • Tomás Badaloni – 1 gol
  • Unai Bilbao – 1 gol
  • Yael Padilla – 1 gol
  • Ali Avila – 1 gol
  • Julian Carranza – 1 gol
  • Uros Djurdjevic – 1 gol

En síntesis

  • Atlético San Luis venció 2-0 al América en el Estadio Ciudad de los Deportes.
  • Joao Pedro anotó para San Luis y comparte el liderato de goleo del Clausura 2026.
  • Helinho, Almada, Flores y Joao Pedro encabezan la tabla con 2 goles cada uno.
Ramiro Canessa
