Este viernes, el Estadio Alfonso Lastras recibirá la visita del Deportivo Toluca, que irá en busca de un resultado que le asegure la clasificación a la fase final del Clausura 2024, y que también le permita levantarse tras el duro traspié del pasado sábado.

En la antesala del cruce ante Atlético San Luis, hubo rueda de prensa y quien se expresó ha sido Juan Pablo Domínguez, atacante del conjunto escarlata, que narró sus sensaciones luego de la última derrota y sus aspiraciones para el cierre del torneo.

En primer lugar, el delantero hizo autocrítica por la actuación individual y colectiva en el Estadio Azteca. “Fue un partido donde en general no nos mostramos todos; no le doy importancia a mi gol, creo que fue una labor en conjunto que no nos mostramos al 100%“, admitió ‘Juanpi’, poco egoísta y con los pies en la tierra tras perder la punta a manos de las Águilas.

Ante los cuestionamientos por las diferencias entre uno y otro equipo y las ilusiones del grupo, el delantero le puso paños fríos al tema. “Puedo decir que fue una mala noche, porque el equipo venía haciéndolo bien durante muchos partidos, no puedo decir que por este partido ya estamos mal colectivamente, no va por ahí; sí podemos ajustar y volvernos más fuertes en los aspectos que equivocamos y retomar el camino”, señaló ante la atenta mirada de los periodistas presentes en la sala de conferencias.

Por otra parte, aseguró que el resultado abultado en el Coloso de Santa Úrsula no fue del todo negativo, siendo optimista. “Si lo vemos del lado que podemos trascender, es un golpe bueno porque nos ayuda a ver en qué partes fallamos, en qué parte podemos mejorar y volvernos más sólidos en ciertas situaciones”, agregó el jugador que tiene sondeos del futbol griego para el verano.

El atacante confesó que los futbolistas mantuvieron una charla con el entrenador Renato Paiva, donde se reanimaron después del tropiezo ante América. “Nos dijo que había que dar vuelta la página, y trabajar de la misma manera porque es fase regular y puede pasar una derrota, que todavía quedan dos encuentros que hay que darle la misma importancia que a los pasados”, reveló Domínguez en rueda de prensa, a tres días del cotejo de la 16° jornada.

Por último, comentó cómo llega la plantilla a su próximo desafío en el Clausura 2024: “Anímicamente yo veo al equipo bien. El Profe Renato nos ha ayudado mucho en la mentalidad, ese apoyo que nos ha dado emocional ha sido muy importante. Creo que esa mentalidad ganadora que nos ha inculcado el Profe es lo que debe prevalecer hasta ahorita”.