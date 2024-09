En el marco de la Jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga MX, América sufrió una dura derrota ante Pumas en el marco del Clásico Capitalino por 1-0. Es el segundo derby que pierden las Águilas en el torneo tras la decepción ante Cruz Azul. Tras el partido, la afición se expresó en las redes sociales.

La cuenta de ‘X’ del cuadro azulcrema fue la principal fuente de quejas de la afición, que no escatimó en las molestias y fastidio por perder un duelo tan importante. Y, ni más ni menos, el entrenador portugués André Jardine fue el principal apuntado por el partido malo que hicieron sus dirigidos.

“Este partido si es 100% culpa de Jardine, que necesidad de andar experimentando a medio torneo y aun mas en un clásico”, fue una de las quejas que se vieron en la cuenta de ‘X’, @ClubAmerica. La cuestión del armado del equipo y los cambios fue un punto donde el DT no estuvo acertado.

Algunos aficionados hicieron un análisis profundo de la situación, con el estratega del equipo como principal responsable: “Abajo del lugar 10 de la tabla. Jardine tiene mucho que ver, desde luego que si. Nadie niega sus títulos pero está temporada está perdida, si entra entre el 8 y el l 10 no está para más de cuartos de final”.

Buena parte de la afición también ya ve complicado ingresar a la Liguilla: “Jardine tiene todo este torneo experimentando y fallando, uno no quiere reventar ni exagerar pero si no nos metemos a liguilla se tiene que ir el y unos cuantos del club, con este equipo es imperdonable no entrar“.

¿Cuándo vuelve a jugar América por el Apertura 2024 de la Liga MX?

Con el fin de no perderle pisada a la lucha por ingresar a los puestos de Liguilla, América tiene la chance de reponerse en la Jornada 11 del torneo. El próximo sábado 5 de octubre visitará a León desde las 21:05 horas (Ciudad de México), al que estará obligado a ganarle.