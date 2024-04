Desde hace algún tiempo, el nombre de Carlos Vela resuena en la Liga MX, y no es para menos. Luego de su salida de LAFC, el futbolista de 35 años ha estado en el radar de muchos clubes mexicanos y sonó como posible fichaje para ellos. Sin embargo, y luego de los muchos rumores, uno de esos equipos inició contactos formales para conseguir su llegada.

Sin lugar a dudas, Vela es uno de los máximos exponentes del futbol de México de los años recientes. Tal es así que conseguido llevar al país a los escenarios más grandes de Europa, como así también supo defender la camiseta de la Selección Mexicana durante muchos años.

Es por eso que luego de su salida de LAFC, club en el que estuvo desde 2018, en la Liga MX comenzaron a barajar su fichaje. Hasta el momento, nadie lo ha conseguido, aunque lo cierto es que hay un club que ya comenzó a adelantarse para poder contratarlo en el próximo mercado.

Carlos Vela, el principal objetivo de Rayados para el mercado de fichajes

Luego de que Vela haya sonado para varios clubes, Rayados decidió ir a la carga por él. Tal es así que, de acuerdo a lo que informaron varias fuentes, desde Monterrey iniciaron contactos con Carlos para intentar concretar su llegada para el mercado de fichajes de verano.

Si bien es cierto que aún no se sabe cuál es la intención del jugador de 35 años, la alternativa de volver a la Liga MX para jugar en Rayados sería tentadora. Es por eso que no sería para nada extraño que el ex jugador de Arsenal, Real Sociedad y LAFC llegue al futbol mexicano.

Los números de Carlos Vela en LAFC

El mexicano llegó a Los Ángeles en enero de 2018, luego de haber estado más de cinco años vistiendo la camiseta de Real Sociedad. Desde aquel momento hasta su salida en diciembre de 2023, Vela disputó un total de 188 partidos, en los cuales convirtió 93 goles y asistió a sus compañeros 54 veces.