Un nuevo certamen del futbol mexicano está por comenzar. Este fin de semana dará inicio el Clausura 2024, en el cual muchos equipos buscarán ser animadores y pelear por el título. Los Diablos Rojos del Toluca vienen de realizar una muy mala campaña, en la que no lograron ni siquiera acceder al Play-In para pelear por un lugar en la Liguilla. Ahora la exigencia será mayor para dejar una mejor imagen.

Tras el decepcionante semestre pasado, Toluca realizó algunos cambios para intentar mejorar su competitividad. Ya sobre finales del Apertura 2023, el entrenador Ignacio Ambriz dejó su cargo por diferencias con la directiva. Para este torneo, el elegido fue Renato Paiva, quien viene de tener pasos por Independiente del Valle, León y Bahía de Brasil.

El entrenador portugués llega a un equipo que tiene una gran necesidad de volver a festejar un título del futbol mexicano. Ya son 13 años sin que los Diablos Rojos levanten el trofeo y por eso la afición exige ver un equipo determinado y con protagonismo. La última consagración de Toluca fue en el Bicentenario 2010, cuando derrotó a Santos Laguna.

Renato Paiva no promete títulos sino potenciar jugadores

En la antesala a un nuevo torneo, el entrenador Renato Paiva asistió al programa Línea de 4, en TUDN, donde dejó una frase que no cayó nada bien en la afición de los Diablos Rojos. El entrenador dio detalles de lo que fue su carrera profesional y explicó: “Gran parte de mi trayectoria fue desarrollar jugadores jóvenes, es algo que sabemos hacer muy bien, siempre digo en las entrevistas con presidentes, directores deportivos y a los jugadores les digo siempre, no prometemos títulos, porque eso no se puede hacer, pero hay algo que prometemos y no hemos fallado: desarrollar jugadores”.

A pesar de que llega a uno de los clubes más importantes del futbol mexicano, el cual tiene una fuerte necesidad de conquistar un título, Paiva insiste en que su virtud pasa por otro lado: “Con nosotros empiezan en un nivel y terminan siendo mucho mejores jugadores, nunca hemos fallado y aquí tampoco lo haremos, ha sido gran parte de nuestra vida y de mi cuerpo técnico”, expresó el estratega de los Diablos Rojos.

La declaración no gustó a la afición del Toluca

La mayoría de los aficionados no se tomó nada bien la declaración de Renato Paiva, ya que consideran que el entrenador pasa por alto la exigencia y la obligación que tiene en el club por el que acaba de fichar. “Si llegas a una institución como el Toluca es para enfocarte en ser campeón. No somos un equipo de Segunda División para desarrollar jugadores. Somos el tercer grande de México y esta mentalidad mediocre no cabe aquí”, escribió uno de los aficionados.

En la misma sintonía, hubo quienes consideraron que entonces se debió fichar a Paiva como formador y no como entrenador del primer equipo. El portugués tuvo también experiencia en su país trabajando para las Fuerzas Básicas del Benfica. Ahora nada más resta esperar para ver cómo le va en los Diablos Rojos y si logra o no cumplir con las expectativas de una institución tan prestigiosa.