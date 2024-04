Pumas UNAM está inmerso en medio de una gran incertidumbre, si bien consiguió un importante triunfo ante León, su juego no da muestras de mejoras. La afición dio un gran mensaje en el duelo contra La Fiera y el apuntado fue Eduardo Salvio. El futbolista argentino aún no tiene cerrada su renovación con el equipo universitario.

Desde el mismísimo comienzo del partido contra León, la afición de Pumas apuntó contra ‘Toto’ Salvio. El mediocampista fue recibido por algunos abucheos, que fueron tomando temperatura a medida que el juego progresó. A los fanáticos no les convence su rendimiento y dictaron sentencia contra el futbolista argentino.

La afición se mostró molesta con la decisión de Gustavo Lema de contar desde el inicio con Eduardo Salvio y no con Leo Suárez. Ese fastidio duro hasta el minuto 59 de partido, cuando el ex América ingresó al campo de juego en lugar del ex Boca Juniors. En ese momento, cayeron de los cuatro sectores del Olímpico Universitario una silbatina para el argentino.

El futuro de Salvio, ¿está lejos de Pumas?

El contrato de Eduardo Salvio con Pumas, se termina el próximo 30 de junio. Las últimas declaraciones del futbolista, no han caído bien en los fanáticos del Azul y Oro y se ha dado una especie de divorcio con la afición. Si bien, no hay una información oficial con respecto a la continuidad o no del futbolista, las gradas ya dieron su veredicto. El futbolista saludó a la afición sarcásticamente y se mostró furioso.

El juego de Salvio se ha ido desluciendo con el correr del Clausura 2024 y aficionados no sienten un real compromiso por parte del futbolista. Pumas consiguió un resultado importante contre León, se permite soñar con la Liguilla y eso le puede servir al jugador argentino para lograr una reconciliación con el público universitario.

Los números de Salvio con Pumas

Eduardo Salvio llegó a Cartera en julio de 2022, con la playera de Pumas ha disputado un total de 64 partidos, en lo cuales logró convertir 14 goles, cuatro de ellos en este Clausura 2024. Pero la realidad marca que lleva seis jugos sin poner marcar, su último fue a Chivas en la derrota por 3-1 de la Jornada 8, encuentro donde comenzó la debacle de los felinos.