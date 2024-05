Cruz Azul y Pumas UNAM ya juegan el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla que se disputa en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ante la ausencia de goles en el primer tiempo, fueron las polémicas quienes tomaron la escena principal.

Una de las jugadas más reclamadas por los Auriazules fue el empujón de Gonzalo Piovi sobre Guillermo Martínez en el área de la Máquina Cementera. A pesar de los reclamos, el árbitro del encuentro, Daniel Quintero Huitrón, hizo caso omiso a las protestas y dejó continuar el juego. En tanto, Erick Yair Miranda, encargado del VAR, tampoco llamó al colegiado central para que revisara la acción.

Como es habitual, las redes sociales se inundaron de opiniones minutos después de la jugada. Una de las más destacadas fue la del ex árbitro mundialista Felipe Ramos Rizo, quien compartió el video del suceso en X (ex Twitter) y escribió: “Penal no sancionado”.

Las otras dos polémicas del primer tiempo

La primera mitad también contó con otras jugadas que dieron de qué hablar. Una de ellas generó protestas en el bando de Cruz Azul por un supuesto toque de Lisandro Magallán a Uriel Antuna. El representante de México como silbante en Corea-Japón 2002 también dio su opinión sobre esta jugada.

“Otra falta sobre Antuna pero ahora es penal, si iría el VAR al partido”, escribió irónicamente Ramos Rizo.

Finalmente, Se puntualizó sobre un pisotón de Gonzalo Piovi sobre Leo Suárez que podría haber sido para tarjeta roja. Sin embargo, para Daniel Quintero fue una jugada de tarjeta amarilla.