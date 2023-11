Cruz Azul comenzó a trabajar de manera activa en la reconstrucción de la plantilla con vistas a un 2024 más próspero para la institución en la Liga MX. En este sentido, una de las grandes será la contratación del nuevo entrenador.

Mientras que varios reportes aseguran que ya está cerrada la llegada del argentino Martín Anselmi, desde el club donde trabaja actualmente se manifestaron públicamente. Lee aquí el testimonio.

Independiente del Valle se expresó ante el interés de Cruz Azul por Anselmi:

En las últimas horas del martes, fue Santiago Morales, gerente del club ecuatoriano que dirige hoy el estratega albiceleste, quien marcó el territorio ante los múltiples rumores que relación al DT con los ‘Celestes’.

En primer lugar, afirmó que aún no tiene un acuerdo con ningún club y que hay varios equipos interesados en el DT. “Martín me ha dicho que ha tenido llamadas de muchos equipos, no sólo de México y Argentina, y que ha conversado con Cruz Azul también pero no tiene nada arreglado”, destacó el directivo en conversación con ‘Radio La Red’ de Quito, Ecuador.

Respecto a si el club permitiría su salida, aclaró que no pondrán trabas a la elección del estratega argentino. “La decisión debe pasar por él, nosotros aceptaremos lo que nos diga”, afirmó Morales, aunque no se olvidó de destacar que “hay una cláusula de rescisión si es que quiere irse”, cláusula que deberá abonar el equipo que pretenda llevárselo o, en último caso, el propio DT.

¿Quién es Martín Anselmi, el entrenador apuntado por Cruz Azul?

El estratega que pretende la ‘Máquina’ viene de ser multicampeón en el fútbol ecuatoriano y a nivel continental. Dirige a Independiente del Valle hace una temporada y media, desde mayo del 2022, y en ese tiempo ha logrado coronarse nacional e internacionalmente.

Además, sus fuertes como entrenador han sido la capacidad de impregnar una identidad de juego a sus equipos y la potenciación de juveniles de las divisiones inferiores, muchos de los cuales fueron luego vendidos por millonarias cifras.

Los números de Martín Anselmi al frente de Independiente del Valle:

Durante su conducción en el ‘Matagigantes’, el argentino acumula una efectividad del 68.58%, producto de 45 victorias, 9 empates y 16 derrotas, además de un palmarés fuerte que lo respalda: ha conquistado dos títulos locales (Copa Ecuador y Supercopa Ecuador) y dos títulos continentales (Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana).