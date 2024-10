Los jugadores suelen tener pasos por varios clubes en sus carreras, sin embargo suele suceder que en algunos les va mejor que en otros. En ese sentido, el buen paso genera una identificación con la institución que deja ese deseo, si se da, de poder volver a jugar allí.

Y ese es un caso que se ve con el futbolista Alan Pulido, hoy en Sporting Kansas City de la MLS, donde se mantiene allí desde 2020. En diálogo con Legionarios Latam, el atacante habló sobre su presente pero también miró más allá y confesó cuál podría ser su próximo paso.

Alan Pulido en sus días como jugador de Chivas. [Foto IMAGO]

El jugador no solo mencionó a un club, si no también que podría retirarse allí: “Siempre está por ahí poder regresar a México. Lo lindo sería poder regresar a Chivas en su momento, retirarme ahí”. “Siempre lo he dicho, es un equipo que se ganó todo mi corazón, todo mi cariño”, agregó.

“La gente cada que voy a Guadalajara me recibe de una manera muy linda. Y eso es algo que lo tengo guardado. Tengo allá mis casas, tengo allá mis cosas y creo que tendré aún grandes amigos también”, confesó. Cabe recordar que el jugador ganó tres títulos con el Rebaño, entre ellos la Concachampions del 2018.

Y hay otro club que tampoco descartó para volver a México

Sin embargo, pese a la confesión, el jugador tampoco dejó afuera a otro club importante en su carrera: “Y obviamente me gustaría, también no descarto la posibilidad de poder ir a regresar a Tigres. Ahí crecí, también sería lindo poder iniciar una carrera en un equipo y después poder regresar ahí”. “Estoy abierto a todas las posibilidades, pero lo principal y lo que yo quisiera fue poder regresar a México en un futuro”, cerró.

