La ex senadora de México pidió un duro castigo para el jugador del Rebaño Sagrado tras el vergonzoso episodio con los periodistas.

La vida de Chivas se vio agitada en los últimos días por la posible salida de Fernando Gago, que podría tener su último partido ante Atlas por el Clásico Tapatío. A esto, hay que sumarle el avergonzante episodio de Roberto Alvarado, quien arrojó un petardo en la inmediaciones de la sala de conferencia con la prensa en el lugar.

Pese a ser una broma y pedir disculpas a los damnificados, el hecho fue indignante para los periodistas y para aquellos que se enteraron del hecho. Por ambas partes, el tema está terminado. Sin embargo, en las últimas horas, una nueva voz arremetió contra el Piojo.

Se trata de Xóchitl Gálvez, ex candidata a presidente de México, quien no anduvo con rodeos para exigir una medida ejemplar contra el futbolista: “No pasa de una falta cívica, no es un delito que requiera dos años de prisión pero al menos un arresto de 72 horas si le vendría bien“. “No es cualquier cosa, es pólvora”, concluyó en diálogo con Récord.

Por lo pronto, ni Chivas ni la Liga MX se han pronunciado al respecto sobre un posible castigo o algún comunicado repudiando el hecho. Al contrario, en una transmisión de Chivas TV, empleados del club transmitieron tranquilidad, dando a entender que lo que pasó quedará en una anécdota.

¿Roberto Alvarado está convocado para el Clásico Tapatío?

Tal como lo informó el Rebaño a través de sus redes sociales, el jugador no recibiría de momento ningún tipo de sanción por parte del club ya que aparece convocado. En cambio, existe la posibilidad de sea castigado por parte de la Selección Mexicana, ya que Javier Aguirre expresó que no quiere jugadores con indisciplinas.

