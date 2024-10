Por la Jornada 11 del Apertura 2024 de la Liga MX, Chivas recibe en el Estadio Akron a Atlas en el marco de una nueva edición del Clásico Tapatío. Sin dudas un duelo muy importante desde lo simbólico para Guadalajara pero también desde los futbolístico para ambos en el torneo.

ver también El ninguneo de un periodista argentino a Chivas por la salida de Gago a Boca: "No se puede comparar"

Sin embargo, todas las miradas giraron en torno al gran tema de la semana, la continuidad de Fernando Gago como entrenador del Rebaño Sagrado. Es que desde Argentina llegaron los rumores de un posible llamado de Boca Juniors y que el argentino habría aceptado.

Publicidad

Publicidad

En diálogo con el periodista Miguel Gurwits en Telemundo, el DT fue muy claro: “Lo voy a aclarar. Para serles sincero yo no tuve ninguna oferta, ni ningún llamado a mí, ni a mi entorno ni nada. No sé de donde salen estas informaciones“. Y agregó: “Para mi fue muy tranquila la semana de trabajo, normal. Previa a un Clásico, donde se crean muchas emociones”.

Y ante la repregunta, fue tajante: “No me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información. Yo no tuve contacto con nadie, de ningún club. Lo digo acá por lo que se generó. Ni conmigo ni con mi entorno“. Sin dudas, una declaración que no iba de la mano de la información manejada por lo medios.

ver también David Faitelson no se guardó nada y criticó duramente a Chivas y a Roberto Alvarado por el barreno

Fernando Gago no aseguró terminar el Apertura 2024 con Chivas

Más allá de la contundente declaración, al ser consultado por si iba a finalizar el año con el cuadro rojiblanco, lo puso en duda: “Todo puede pasar en el futbol. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más. Puede ser que esté 7 años acá. Es el hoy, yo siempre vivo el hoy”.

Publicidad

Publicidad

Y profundizó para terminar con el tema: “Soy muy claro con el club, tengo una comunicación constante. Las cosas son claras, no sé por qué se instaló este rumor. Es parte del futbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarlo”. “Tengo contrato con el club, yo no tuve ningún ofrecimiento de nadie“, concluyó.