Este sábado 19 de octubre se disputa el juego más atractivo del fin de semana en la Liga MX. Rayados y Tigres UANL se verán las caras en el Gigante de Acero por la Jornada 12 del Apertura 2024, en una nueva edición del Clásico Regio que comenzará a las 21:15hs.

Por el lado del local, Monterrey se ubica 5° en la tabla con 21 puntos y está en posición para clasificarse directamente a la Liguilla. No obstante, el presente del equipo de Martín Demichelis en la Liga MX no es el mejor ya que Rayados no gana hace un mes, precisamente el 19 de septiembre cuando venció por 3-2 a FC Juárez.

Con respecto a la visita, Tigres estaba segundo pero ahora quedó tercero por el triunfo de Toluca de este viernes contra Querétaro. De todos modos, los Felinos tienen la oportunidad de volver a superar a los Diablos Rojos si es que derrotan a su máximo rival. Los auriazules vienen de ganarle por 1-0 a Club Puebla en la jornada pasada del Apertura 2024.

Ambos equipos se enfrentaron hace una semana en un amistoso en San Antonio, Texas. Si bien no fue un partido oficial, un Clásico Regio siempre es importante. La victoria en dicho juego fue para Rayados por 2-1, gracias a los goles de Lucas Ocampos y Roberto de la Rosa.

La probable alineación de Rayados ante Tigres UANL

Esteban Andrada

Erick Aguirre

Stefan Medina

Héctor Moreno

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Óliver Torres

Lucas Ocampos

Sergio Canales

Germán Berterame

Roberto de la Rosa

DT: Martín Demichelis

La probable alineación de Tigres UANL ante Rayados

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Guido Pizarro

Joaquim

Jesús Angulo

Fernando Gorriarán

Rafael Carioca

Diego Lainez

Juan Brunetta

Uriel Antuna

André-Pierre Gignac

DT: Veljko Paunovic

