La gran incógnita ante el fichaje de Leonardo Suárez por Pumas UNAM había sido, naturalmente, el estado físico en que llegaría el futbolista proveniente del Club América, donde en sus comienzos algunas lesiones no le habían permitido tener la regularidad esperada.

El atacante también había sufrido inconvenientes de este tipo en sus pasos por Villarreal y Santos Laguna, por lo que tanto aficionados de las Águilas como de los Felinos dudaron y opinaron sobre cómo podría decantarse su paso por los Universitarios, pese a que el último tiempo no tuvo problemas.

Ante tales cuestionamientos, fue el propio jugador quien salió a platicar sobre su estado de forma en su arribo al club, con un tono encolerizado. “Que pregunten en el club anterior si me perdí algún entrenamiento por lesión o algo, estoy perfecto; desde que llegué, jugué”, aseguró el extremo argentino en rueda de prensa.

Además, el delantero auriazul narró cómo se dio la negociación con la directiva de Pumas y lo que costó su llegada al club: “Cuando me enseñaron el proyecto que tenían para mí, no me lo pensé; estoy muy contento y agradecido de poder estar en esta institución”. Pumas UNAM pagó ¡5 millones de dólares! al América para adquirir la ficha del jugador de 27 años.

El atacante, que ya acumula dos asistencias en dos presentaciones con la playera de los Felinos, contó sus metas individuales en el equipo. “Quiero que en un futuro se me recuerde por ser un jugador comprometido, por dar lo máximo para este escudo y darle mucha alegría a la gente”, afirmó el futbolista albiceleste en conversación con los medios.

Por último, el delantero se mostró ilusionado con el desarrollo de la temporada corriente que afronta Pumas: “Hay materia prima, el equipo es fuerte, hay equipo para pelear, tenemos que estar arriba porque lo merecemos, por cómo nos rompemos el lomo entrenando todos los días”, sentenció el extremo nacido en José León Suárez, Argentina. Mucha expectativa puesta en el ex América tras sus primeros minutos.