América está a unas horas de disputar sus dos partidos más importantes del año, con el destino decidiendo que se debía medir ante Chivas en la semifinal del Clausura 2023, sabiendo que el que gane logrará acceder a la gran final.

Las Águilas terminaron el torneo en el segundo puesto de la clasificación, y aunque en el papel tendrían que ser ligeramente favoritos, no hicieron una serie positiva ante San Luis, quedando cerca de ser eliminados en el Estadio Azteca.

Una de las leyendas Azulcremas más reconocidas es Antonio Carlos Santos, que desde su retiro aprovecha los micrófonos y redes sociales para dedicar cualquier cantidad de críticas, en algunas ocasiones despiadadas contra integrantes del Club América.

Esta ocasión, el brasileño apuntó hacia Álvaro Fidalgo y otros futbolistas: “Ningún jugador ha estado a la altura. Cabecita no es ni la sombra del jugador que fue con Cruz Azul. Fidalgo para mi es una mentira muy grande, no da más que pases para atrás. Es un jugador que todo el tiempo se está cayendo y todo mundo está inflando”, aseguró para Marca Claro.

Antonio Carlos Santos no ve favorito en el Clásico

Las palabras de Santos no quedaron en eso, pues ve un Clásico bastante parejo: “No podemos definir quién llega mejor. América genera dudas porque jugó un partido espantoso, el entrenador no tiene carácter (Fernando Ortíz). No tiene la capacidad, los cambios son los mismos”.