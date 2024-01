El futuro de César Huerta es uno de los grandes dilemas de Pumas UNAM en el comienzo de este presente Clausura 2024, ya que en caso de perder al jugador tendría que salir al mercado de fichajes en busca de un reemplazo, algo nada sencillo.

Sin embargo, quien trajo tranquilidad respecto a lo que le depara al ‘Chino’ en el corto plazo fue el propio entrenador de los ‘Felinos’, Gustavo Lema. En la previa del choque ante Juárez, el argentino fue consultado sobre la gran figura del equipo y no esquivó la cuestión.

“Es lógico el ruido en el mercado, él está focalizado con lo que tiene que hacer, es un profesional extraordinario; a su edad, me sorprende el compromiso y la entrega que tiene”, aseguró el director técnico de los ‘Universitarios’ en conferencia de prensa sobre el atacante de apenas 23 años.

Además, narró una vivencia que tuvo recientemente con el futbolista ex Chivas, que llamó la atención de todos. “Un día me quedé hasta las ocho de la noche en el club porque me quedé haciendo unas cosas, y cuando me iba vi una lucecita y entro y veo y estaba el Chino adentro de la tina”, contó el estratega albiceleste, sorprendido tras presenciar aquella situación. “Lo tenés que empujar para que se vaya del club”, agregó con la expectativa de que continúe en la institución. “Es extraordinario”, reafirmó.

El DT realizó, además, un pedido a quienes han puesto el ojo en el futbolista, que arribó hace poco tiempo a los Pumas. “Disfutémoslo, disfrutémoslo que lo tenemos”, expresó Lema, que lo pondrá desde el inicio ante Juárez en la primera jornada del Torneo Clausura.

Desde su llegada al equipo auriazul, el ‘Chino’ aportó 12 tantos y 3 asistencias en 48 presentaciones con el primer equipo. En la última temporada ha sido determinante, con diez contribuciones directas en anotaciones de Pumas en diecinueve compromisos.

Pumas UNAM se verá las caras ante los ‘Bravos’ este domingo 14 de enero, desde el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 12.00 hora CDMX, en el marco de la jornada 1 de la fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX.