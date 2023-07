¿Rumbo a Chivas? La razón por la que Martínez Dupuy no fichó en Juárez

El esperado fichaje del talentoso delantero mexicoargentino Luca Martínez Dupuy con los Bravos del FC Juárez podría estar en riesgo. A pesar de que se había dado por hecho que dejaría Rosario Central, las condiciones presentadas por los Bravos han dejado insatisfecho al equipo rosarino.

Las negociaciones entre Dupuy y Juárez

De acuerdo a la información del periodista argentino César Luis Merlo, el traspaso de Martínez Dupuy aún no está completamente descartado. Sin embargo, existe el riesgo de que se caiga debido a que el FC Juárez no ha cumplido con las garantías necesarias para el pago de la segunda cuota del traspaso.

Esta situación ha generado incertidumbre en ambas partes involucradas en la negociación. “A esta hora, NO se hace el pase de Luca Martínez Dupuy a Juárez. Estaba todo arreglado con el futbolista y entre clubes, pero a última hora los mexicanos no lograron poner garantías para el pago de la segunda cuota del traspaso y Rosario Central así no lo quiere hacer“, publicó Merlo en sus redes sociales, dando a conocer la delicada situación del traspaso

Lo que sigue para Martínez Dupuy

A pesar de esta incertidumbre, Martínez Dupuy ha sido convocado para el próximo partido del Rosario Central contra Central Córdoba. Aunque en encuentros anteriores ha sido relegado al banquillo. Hasta el momento, el delantero solo ha acumulado 144 minutos de juego en 9 partidos a lo largo de la temporada, lo que demuestra la falta de continuidad que ha tenido en el club argentino.