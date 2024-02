La disputa legal entre Deportivo Toluca y su ex director técnico Ignacio Ambriz ha sido una de las novelas más conversadas y debatidas de los últimos tiempos, y sobre esto rompió el silencio el nuevo entrenador de Santos Laguna.

Todo comenzó el 25 de octubre del año pasado, cuando la directiva de los ‘Diablos Rojos’ anunció a través de las redes sociales del club la destitución del DT, luego de un extenso ciclo que abarcó más de dos temporadas completas.

Desde entonces, comenzó un conflicto entre las partes por un dinero que ‘Nacho’ Ambriz acusa que no le abonó el club producto de la rescisión de su contrato y los meses de vínculo que aún tenía por delante firmados el estratega de 59 años.

En este escenario, el entrenador conversó con el sitio ‘Récord’ y aclaró algunas cuestiones que ‘se dijeron’ sobre la ruptura de la relación. “No es nada de lo que se dice, que yo me peleé con ellos, que en una junta con el consejo discutí, me paré y me salí, que no dejé que me impusieran jugadores, que me deben un millón de pesos…. tantas cosas que la verdad que yo después en mi casa me río“, sentenció Ambriz durante la charla con el periódico.

Además, el flamante DT de Santos explicó cuál considera que es el motivo por el cual hubo tantos trascendidos y discusiones sobre el tema. “Lo que pasa es que como no hablo y no digo muchas cosas, pareciera que no doy la cara y estoy ocultando algo; me han pedido no hablar mis abogados, que están trabajando sobre eso”, argumentó el estratega verdiblanco.

Por último, apuntó contra quienes lo han apuntado como el responsable de la problemática partida del vínculo: “Pareciera que yo fui el malo, pero de verdad que estoy tranquilo”.

Mientras continúa el lío legal entre los abogados del DT y las autoridades del Toluca, Ignacio Ambriz tuvo un mal comienzo en Santos: cayó goleado por 3-0 en su visita a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, y su equipo se hunde en el fondo de la tabla.