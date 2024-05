Santos Laguna continúa con sus entrenamientos de pretemporada en el municipio de Allende, Nuevo León, con vistas a los desafíos que se le presentarán en el próximo semestre: el Apertura 2024 y la Leagues Cup. Allí, Ignacio Ambriz protagonizó uno de los momentos más curiosos de la semana al observar cierta falta de voluntad en uno de sus futbolistas.

“Esa es una definición, hermano. Pregunto. Al pedo. Ah, chingue su madre a ver de dónde sale”, le marca el entrenador lagunero a un futbolista cuya identidad no se puede ver en el registro difundido por TUDN.

A Nacho Ambriz no le gustó la falta de voluntad de uno de sus futbolistas. (Getty Images)

Lejos de quedarse con eso, Ambriz, que tenía más para decir, agregó: “No hay rival, no hay nada. Simplemente meterla al arquito a ver cómo sale. No hermano”. Lo curioso es que este tipo de reacciones no son muy comunes en el ex técnico de América y Chivas, entre otros, por eso muchos se mostraron sorprendidos con su reacción.

Vale destacar que este sábado 1° de junio los Guerreros completarán su último día en Nuevo León. El domingo, en tanto, gozarán de una licencia por descanso para regresar al Territorio Santos Modelo, donde completarán la parte más exigente de la preparación.

¿Cuándo comenzará el Apertura 2024 y la Leagues Cup?

Si bien aún no se ha confirmado el cronograma de partidos, se sabe que el Apertura 2024 comenzará el 5 de julio, es decir, un día después del término de la pretemporada de Santos Laguna.

Santos Laguna se prepara para afrontar el Apertura 2024 y la Leagues Cup. (Santos Laguna oficial)

A su vez, la Leagues Cup se iniciará el 26 del mencionado mes, aunque los albiverdes debutarán el 31/7 en el Audi Field de Washington ante DC United. Vale destacar que ambos equipos conforman grupo junto a Atlanta United.