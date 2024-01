Jesús Olalde es palabra autorizada para hablar de los Pumas UNAM, luego de ser uno de los grandes ídolos de la institución en la década de los 90. En las últimas horas, declaró e hizo mención a la llegada de Guillermo Martínez como nuevo futbolista de los Felinos.

El delantero llegó en este mercado de transferencias proveniente del Club Puebla. Se sumó a las incorporaciones del otro delantero, Rogelio Funes Mori (Rayados de Monterrey) y del mediocampista ofensivo peruano Piero Quispe (Universitario de Perú).

Olalde, ex delantero mexicano, dialogó con el Diario ESTO y fue consultado sobre el presente de los Universitarios y ahí fue donde se refirió a la llegada del Memo, entre otras cosas.

¿Qué dijo Olalde de Memo Martínez y Pumas?

“El tema está con la contratación de Memo Martínez, que yo no lo entiendo. Él tiene un proceso de Expansión de muchos años y fue ahorita con Puebla que pudo sacar un poquito de diferencia y ya lo consideran en Pumas“, comenzó diciendo Olalde.

“No entiendo por qué no le dan el mismo tiempo, el mismo proceso, a un futbolista de la cantera. Para que en cierto momento puedan destacar y dar los números que necesita Pumas en esta posición“, siguió diciendo.

Luego, amplió: “Martínez no tiene la culpa, a él al final lo contratan y él tiene que demostrar. Ese es su trabajo. No es su problema, es el de la institución. Pero si no hay jugadores que realmente puedan ocupar ese lugar, entonces ahí es donde estamos equivocados”.

Olalde apuntó contra el proyecto deportivo de Pumas

Además de criticar la llegada de Martínez, Olalde también apuntó directamente contra el proyecto deportivo de Pumas. “No han sabido llevar bien el proceso o no han sabido realmente aprovechar o entrenar a los jugadores que tienen“.

“Ya ha pasado mucho tiempo y realmente no se avanza y yo creo que ya está muy claro. No les dan continuidad, no respetan este proceso para que puedan sobresalir“, cerró.