Luego de la llegada de Javier Chicharito Hernández, Chivas Guadalajara no se conformó y comenzó a sonar el nombre de Carlos Vela para que llegue también en el torneo Clausura 2024. Cabe recordar que Alexis Vega se fue del club por problemas disciplinarios rumbo al Toluca.

La figura de Vela fue mencionada mucho también en el pasado en el Rebaño Sagrado, aunque la postura del delantero mexicano era la de no regresar al futbol mexicano.

Ante esto, el actual centrodelantero de 34 años de Los Angeles FC de la MLS habría dado una respuesta definitiva ante el nuevo interés de Chivas por él. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿Qué respondió Vela al interés de Chivas?

La información la brindó Fernando Cevallos, periodista deportivo de FOX Sports México. El reportero, fue contundente y comentó: “Hay mucha gente que está diciendo que Carlos Vela podría ser opción para Chivas, pero descártenlo“.

“No hay ninguna opción para que venga. No solamente a Chivas, sino que al futbol mexicano. No quiere regresar. Es más, primero se retira antes de volver a la Liga MX“, explicó.

Luego, finalmente, Cevallos cerró su información con una fuerte declaración: “Chivas se retiró del mercado de fichajes con la llegada de Chicharito Hernández“.