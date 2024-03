En diciembre del año pasado, Cruz Azul hizo un importante cambio luego del fracaso en el Apertura 2023. Resulta que la comitiva decidió despedir de su cargo de Director Deportivo a Óscar Pérez, quien en las últimas horas habló acerca de su salida de La Máquina y todo alrededor de la misma.

El Conejo fue anunciado en dicho cargo en enero del año pasado, luego de haber estado un largo tiempo cumpliendo otro rol. Sin embargo, la pésima campaña del equipo en el último certamen condujo a que, hace algunos meses, el conjunto celeste decidiera sacarlo del cargo.

Por supuesto, esta salida dio de qué hablar, sobre todo por tratarse de una figura emblemática del Cruz Azul. Pero habiendo pasado algunos meses desde su despido, el Conejo Pérez habló sobre su partida del club y afirmó no guardar ningún rencor por la misma.

Óscar Pérez habló sobre su salida de Cruz Azul y no se guardó nada

En una entrevista con ESPN, el Conejo contó detalles acerca de su despido de Cruz Azul y, en primer lugar, soltó un lamento: “Sin duda me hubiera gustado salir de diferente manera, pero a veces las cosas no son como a uno le hubieran gustado. Sin duda la transición de todo lo que pasó me tocó sufrirla”.

“La oportunidad llegó en el momento que tenía que llegar y al final fue un camino difícil. Al final no se dieron las cosas y lamentablemente tuvimos que salir, pero hoy están bien, creo que les está yendo bien y ojalá que así se mantenga”, aseguró a continuación el emblema de La Máquina.

Por su parte, Óscar asegura no tomar lo vivo en Cruz Azul como algo negativo: “Cada quien tendrá su punto de vista, pero yo estoy tranquilo, yo viví una gran experiencia y aprendí mucho. Me voy tranquilo y en paz conmigo mismo de qué trate de hacer las cosas como me hubiera gustado”.

La felicidad de Óscar Pérez por el presente de Cruz Azul

“La verdad es que me da mucho gusto ver que les está yendo bien. Me da mucho gusto por la gente, por la afición y por la institución que tanto lo necesitaba y hoy han encontrado buenos resultados. Ojalá que sigan así, que puedan mantener el nivel y que puedan cerrar lo mejor posible”, concluyó.