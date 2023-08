Carlos Hermosillo, exfutbolista y figura histórica de Cruz Azul, no se ha guardado nada en su crítica a Óscar Pérez, a quien ha tildado de “director deportivo de papel“.

Hermosillo cuestiona la capacidad de Pérez para tomar decisiones y la mala gestión de la directiva en la cesión de ‘Tuca’ Ferretti. Además criticó la formación del equipo.

Hermosillo y el lugar que ocupa el Conejo Pérez

Hermosillo no tuvo pelos en la lengua al hablar de la posición que ocupa el Conejo Pérez cómo parte de la dirigencia de Cruz Azul.

“Del ‘Conejo’ no quiero hablar. Es una persona a la cual quiero mucho, hablé con él desde Qatar y le dije que tuviera mucho cuidado. Es muy padre ser nombrado cuando te dejan tomar decisiones. Cuando no te dejan, pasas a ser un director deportivo de papel”, comentó para Diario AS.

La salida de ‘Tuca’ Ferretti: Una decisión precipitada

La eliminación de Cruz Azul de la Leagues Cup y el mal inicio en el Apertura 2023 llevaron a la directiva a despedir a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Hermosillo considera que esta fue una mala decisión, ya que el problema no es el entrenador, sino la mala gestión de la directiva.

“El técnico que traigan no va a cambiar nada con Cruz Azul, el problema es el armado del equipo. ¿Quién tomó la decisión de traer al Tuca? Lo traes para correrlo y no le das continuidad, no le das oportunidad de caminar un poquito más con un equipo que está pésimamente mal armado, que trae jugadores por traer jugadores”, declaró Hermosillo.

Hermosillo y su visión única

La crítica de Hermosillo no es solo una opinión más. Como exjugador y conocedor del futbol mexicano, su voz resuena con fuerza y autoridad.

Sus palabras revelan una perspectiva única sobre la situación actual de Cruz Azul, y su análisis va más allá de lo superficial, exponiendo las raíces de los problemas del equipo.